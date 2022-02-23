Врач Маччиоки: недостаток сна может быстро привести к раку

«Люди, которые спят шесть часов в сутки или меньше, в четыре раза чаще простужаются при воздействии вируса по сравнению с теми, кто спит более семи часов в сутки».

Врач говорит, что исследование показало, чтоДоктор Маччиоки добавил:По словам доктора Маччиоки, есть также исследования, показывающие, что недостаток сна после вакцинации может снизить эффективность этой вакцины. Кроме того, сон является частью процесса восстановления организма; вот почему отдых во время болезни или в плохую погоду имеет решающее значение для выздоровления.Врач также говорит, что данные свидетельствуют о том, что недостаток сна делает человека менее способным справляться с болью и что «мы с большей вероятностью будем страдать от болей, головных болей или ухудшения каких-либо основных состояний».Сон может повлиять на сердечно-сосудистую систему, увеличивая риск состояния, известного как метаболический синдром, сочетание ожирения, диабета и высокого кровяного давления. Причина этого в том, что кровяное давление падает, когда тело спит; в сочетании с повышенным уровнем кортизола устойчивое высокое кровяное давление может вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем.Ранее Медикфорум писал о вреде дневного сна.