Иммунолог Маччиоки: дефицит витамина D может повысить вероятность простуды в четыре раза
Вы снова и снова страдаете от головных болей, насморка и недомогания? Иммунолог доктор Дженна Маччиоки рассказала, что повторяющиеся простуды могут быть вызваны дефицитом витамина D.
«Если человек действительно простужается одна за другой, но при этом выглядит «здоровым», я бы попросил более внимательно изучить его диету и образ жизни», — сказала доктор Дженна Маччиочи.
Специалист по здоровью и заболеваниям сказал, что в настоящее время существует «большой объем доказательств», показывающих, что заболеваемость и тяжесть заболевания увеличиваются у людей с низкими запасами витамина D.
«Примерно каждый пятый британец имеет низкий уровень витамина D», — подчеркнул доктор Маччиоки. «И этот дефицит витамина D повышает вероятность простуды в три-четыре раза».
Симптомы дефицита витамина D
Доктор Сара Джарвис, пишущая от имени пациента, предупредила, что низкий уровень витамина D может привести к ослаблению и размягчению костей у взрослых; это состояние известно как остеопороз.
Остеопороз (то есть истончение костей) увеличивает вероятность переломов.Хотя многие люди могут не испытывать симптомов дефицита, некоторые могут жаловаться на чувство усталости или боли.
«Поскольку симптомы дефицита витамина D часто очень неспецифичны или расплывчаты, проблема часто упускается из виду», — добавил д-р Джарвис.
Национальная служба здравоохранения рекомендует детям в возрасте от одного года и взрослым ежедневно принимать добавки с витамином D, особенно осенью и зимой.
Однако, если вы ежедневно принимаете добавки с витамином D, но все равно чувствуете себя плохо, в чем может быть проблема?
«Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что кто-то непреднамеренно подавляет свой иммунитет, подвергаясь стрессу».
По словам доктора Маччиоки, реакция на стресс управляется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой осью (ГГН).
ГГН приводит к выработке кортизола и адреналина, которые следует отключить, как только угроза миновала. Однако, когда человек испытывает приступы хронического стресса, ГГН переходит в перегрузку. Тогда перегрузка ГГН может даже послужить дополнительным источником стресса, снижающим иммунную систему.
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Дженна Маччиоки
Здоровье
Врач-иммунолог в Medical & health, который специализируется на понимании того, как питание и образ жизни взаимодействуют с иммунной системой при здоровье и болезнях.
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