Иммунолог Маччиоки: дефицит витамина D может повысить вероятность простуды в четыре раза

«Если человек действительно простужается одна за другой, но при этом выглядит «здоровым», я бы попросил более внимательно изучить его диету и образ жизни», — сказала доктор Дженна Маччиочи.

«Примерно каждый пятый британец имеет низкий уровень витамина D», — подчеркнул доктор Маччиоки. «И этот дефицит витамина D повышает вероятность простуды в три-четыре раза».

Симптомы дефицита витамина D

«Поскольку симптомы дефицита витамина D часто очень неспецифичны или расплывчаты, проблема часто упускается из виду», — добавил д-р Джарвис.

«Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что кто-то непреднамеренно подавляет свой иммунитет, подвергаясь стрессу».