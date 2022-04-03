Иммунитет: употребляйте жирную рыбу и капусту, уменьшая количество сахара - иммунолог Маччиоки

«Красноватый пигмент астаксантин, который придает розовый цвет лососю, форели и морепродуктам, обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием, и благодаря этим и другим механизмам астаксантин может усиливать и улучшать работу вашей иммунной системы», — добавила она.

«Все эти виды овощей содержат множество полезных микроэлементов, таких как витамин А и магний, а также фолиевую кислоту — важное питательное вещество, поддерживающее метилирование».

Продукты с добавлением сахара

Ультраобработанные продукты

Напитки с сахаром

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров

Обработанное мясо