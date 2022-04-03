Иммунитет: употребляйте жирную рыбу и капусту, уменьшая количество сахара - иммунолог Маччиоки
Иммунолог доктор Дженна Маччиоки поделилась своими советами, когда речь заходит о лучших и худших продуктах для поддержания вашего иммунитета в любое время года.
Ваша иммунная система является вашим самым большим достоянием здоровья и делает гораздо больше, чем просто защищает вас от инфекции. Исследования показывают, что он играет важную роль в каждом аспекте вашего психического и физического здоровья.
Когда она работает правильно, ваша иммунная система снизит вашу восприимчивость к инфекциям и болезням, улучшит вашу способность выздоравливать, если вы заболеете, и предотвратит нежелательное воспаление, возрастное снижение иммунитета и хронические заболевания. По словам доктора Маччиоки, жирная рыба является одним из лучших продуктов для употребления.
«Красноватый пигмент астаксантин, который придает розовый цвет лососю, форели и морепродуктам, обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием, и благодаря этим и другим механизмам астаксантин может усиливать и улучшать работу вашей иммунной системы», — добавила она.
Темно-зеленые овощи, такие как капуста, мангольд, шпинат, руккола, брюссельская капуста и проросшая брокколи, также должны быть в начале списка.
«Все эти виды овощей содержат множество полезных микроэлементов, таких как витамин А и магний, а также фолиевую кислоту — важное питательное вещество, поддерживающее метилирование».
Что касается продуктов, которые могут разрушать вашу иммунную систему и усиливать заболевания, то, согласно доктору Маччиоки, следует избегать пяти продуктов:
- Продукты с добавлением сахара
- Ультраобработанные продукты
- Напитки с сахаром
- Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров
- Обработанное мясо
Ранее Медикфорум писал о пользе имбиря.
Дженна Маччиоки
Здоровье
Врач-иммунолог в Medical & health, который специализируется на понимании того, как питание и образ жизни взаимодействуют с иммунной системой при здоровье и болезнях.
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