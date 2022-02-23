Диабет 2 типа: эта специя уменьшает скачки глюкозы в крови и повышает чувствительность к инсулину

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Диабет 2 типа: эта специя уменьшает скачки глюкозы в крови и повышает чувствительность к инсулину

Если уровень сахара в крови становится очень высоким или остается высоким в течение длительного времени, это может быть крайне опасным для здоровья.

Diabetes.uk  сообщает:
«Советы по питанию, которые обычно дают людям с диабетом 1 типа, не сильно отличаются от советов по питанию для людей без диабета. Основные вопросы, которые следует учитывать, заключаются в том, насколько резко разные продукты могут повлиять на уровень глюкозы в крови».

Действительно, есть некоторые продукты и специи, которые могут повлиять на уровень сахара в крови, например, черный перец. В одном исследовании 86 людей с избыточным весом, принимавших добавки с черным перцем, было обнаружено, что у них значительно улучшилась чувствительность к инсулину в течение восьми недель, в течение которых они участвовали в исследовании.

В другом исследовании крысам давали экстракт черного перца. Исследователи обнаружили, что у крыс был меньший всплеск уровня сахара в крови после употребления глюкозы по сравнению с крысами в контрольной группе.

Есть ряд других продуктов, которые могут помочь контролировать уровень сахара в крови, а также продукты, которые следует уменьшить или исключить из рациона.

Если у вас диабет, «независимо от того, насколько вы осторожны, в какой-то момент вы, вероятно, испытаете гипергликемию». В некоторых случаях ранние симптомы диабета, особенно диабета 2 типа, будут малозаметными и их будет трудно обнаружить.

Симптомы:
  • Похудение без усилий
  • Зуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочница
  • Порезы или раны заживают дольше
  • Затуманенное зрение
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Diabetes UK

Здоровье

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