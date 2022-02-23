Диабет 2 типа: эта специя уменьшает скачки глюкозы в крови и повышает чувствительность к инсулину
Если уровень сахара в крови становится очень высоким или остается высоким в течение длительного времени, это может быть крайне опасным для здоровья.
Diabetes.uk сообщает:
«Советы по питанию, которые обычно дают людям с диабетом 1 типа, не сильно отличаются от советов по питанию для людей без диабета. Основные вопросы, которые следует учитывать, заключаются в том, насколько резко разные продукты могут повлиять на уровень глюкозы в крови».
Действительно, есть некоторые продукты и специи, которые могут повлиять на уровень сахара в крови, например, черный перец. В одном исследовании 86 людей с избыточным весом, принимавших добавки с черным перцем, было обнаружено, что у них значительно улучшилась чувствительность к инсулину в течение восьми недель, в течение которых они участвовали в исследовании.
В другом исследовании крысам давали экстракт черного перца. Исследователи обнаружили, что у крыс был меньший всплеск уровня сахара в крови после употребления глюкозы по сравнению с крысами в контрольной группе.
Есть ряд других продуктов, которые могут помочь контролировать уровень сахара в крови, а также продукты, которые следует уменьшить или исключить из рациона.
Если у вас диабет, «независимо от того, насколько вы осторожны, в какой-то момент вы, вероятно, испытаете гипергликемию». В некоторых случаях ранние симптомы диабета, особенно диабета 2 типа, будут малозаметными и их будет трудно обнаружить.
Симптомы:
- Похудение без усилий
- Зуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочница
- Порезы или раны заживают дольше
- Затуманенное зрение
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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