Диета при сахарном диабете: съедайте две порции рыбы в неделю — это «защитит сердце»

«Жирная рыба обычно имеет более высокий уровень загрязняющих веществ, чем другие виды морепродуктов. По этой причине существуют которые некоторые группы должны есть каждую неделю».

«Мясо и рыба богаты белком, который сохраняет ваши мышцы здоровыми. Но здоровая диета означает меньше красного и переработанного мяса — они связаны с раком и сердечными заболеваниями. Не существует специальной диеты для диабетиков, «но продукты, которые вы едите, влияют не только на то, как вы справляетесь с диабетом, но и на то, насколько хорошо вы себя чувствуете и сколько у вас энергии».