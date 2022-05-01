Диета при сахарном диабете: съедайте две порции рыбы в неделю — это «защитит сердце»
Согласно NHS необходимо есть минимум одну порцию жирной рыбы. Рыба и моллюски являются хорошими источниками многих витаминов и минералов.
NHS добавляет:
«Жирная рыба обычно имеет более высокий уровень загрязняющих веществ, чем другие виды морепродуктов. По этой причине существуют которые некоторые группы должны есть каждую неделю».
Diabetes UK сообщает:
«Мясо и рыба богаты белком, который сохраняет ваши мышцы здоровыми. Но здоровая диета означает меньше красного и переработанного мяса — они связаны с раком и сердечными заболеваниями. Не существует специальной диеты для диабетиков, «но продукты, которые вы едите, влияют не только на то, как вы справляетесь с диабетом, но и на то, насколько хорошо вы себя чувствуете и сколько у вас энергии».
Уровень сахара в крови, также известный как уровень глюкозы в крови, представляет собой показатель, показывающий, сколько глюкозы содержится в крови.
Гликемический индекс (ГИ) — это система оценки продуктов, содержащих углеводы. Он показывает, как быстро каждый продукт влияет на уровень сахара (глюкозы) в крови, когда этот продукт съедается сам по себе.
Некоторые продукты с низким гликемическим индексом, такие как цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, бобы и чечевица, являются продуктами, которые мы должны есть как часть здоровой сбалансированной диеты.
Однако «использование гликемического индекса для определения того, являются ли продукты или их комбинации полезными для здоровья, может ввести в заблуждение», — говорится в сообщении NHS.
Советы по питанию, которые обычно дают людям с диабетом, не сильно отличаются от советов по питанию для людей без диабета. Основные вопросы, которые следует учитывать, заключаются в том, насколько резко разные продукты могут повлиять на уровень глюкозы в крови.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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