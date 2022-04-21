Высокий уровень холестерина: изменения в глазах до 45 лет, которые нельзя игнорировать
Некоторые изменения в глазах могут означать, что вы подвержены риску высокого уровня холестерина, и их нельзя игнорировать – повышенный холестерин часто является предшественником гораздо более серьезных патологий.
Высокий уровень холестерина говорит о подверженности сердечно-сосудистым заболеваниям, включая сердечный приступ и инсульт. Накопление холестерина часто протекает бессимптомно, однако странное изменение, заметное в глазах, может быть важным показателем проблемы, особенно если вы моложе 45 лет.
«У некоторых людей в прозрачном куполообразном покрытии над передней частью глаза появляется голубоватая, серая или белесая дуга, что может быть ранним предупреждающим признаком высокого уровня холестерина», - отмечают специалисты.
Со временем роговичная дуга может стать полным кольцом вокруг цветной части (радужной оболочки) глаза. Это синеватое кольцо может возникать как признак старения организма: особенно отчетливой роговичная дуга становится у людей после 60 лет. Но когда такое изменение в глазах происходит в возрасте до 45 лет, оно бывает связано с гиперлипидемией, состоянием, означающим аномально высокое содержание в крови различных форм холестерина и триглицеридов. Согласно исследованию, опубликованному в Национальной медицинской библиотеке (National Library of Medicine), существует «сильная корреляция между нарушением метаболизма липидов и возникновением дуги роговицы».
Появление данного признака нельзя игнорировать. Если вы моложе 40 лет и у вас возникла роговичная дуга (arcus senilis), то вам следует сдать анализ крови, чтобы проверить содержание холестерина и липидов, – дают совет авторы научной работы. Появление такой дуги в молодом возрасте означает, что вы можете подвергаться более высокому риску пострадать из-за последствий избытка холестерина и ишемической болезни сердца, подчеркивают специалисты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно определить имеющуюся ишемическую болезнь сердца.
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