Высокий уровень холестерина: изменения в глазах до 45 лет, которые нельзя игнорировать

«У некоторых людей в прозрачном куполообразном покрытии над передней частью глаза появляется голубоватая, серая или белесая дуга, что может быть ранним предупреждающим признаком высокого уровня холестерина», - отмечают специалисты.

Высокий уровень холестерина говорит о подверженности сердечно-сосудистым заболеваниям, включая сердечный приступ и инсульт. Накопление холестерина часто протекает бессимптомно, однако странное изменение, заметное в глазах, может быть важным показателем проблемы, особенно если вы моложе 45 лет.Со временем роговичная дуга может стать полным кольцом вокруг цветной части (радужной оболочки) глаза. Это синеватое кольцо может возникать как признак старения организма: особенно отчетливой роговичная дуга становится у людей после 60 лет. Но когда такое изменение в глазах происходит в возрасте до 45 лет, оно бывает связано с гиперлипидемией, состоянием, означающим аномально высокое содержание в крови различных форм холестерина и триглицеридов. Согласно исследованию, опубликованному в Национальной медицинской библиотеке (National Library of Medicine), существует «сильная корреляция между нарушением метаболизма липидов и возникновением дуги роговицы».Появление данного признака нельзя игнорировать. Если вы моложе 40 лет и у вас возникла роговичная дуга (arcus senilis), то вам следует сдать анализ крови, чтобы проверить содержание холестерина и липидов, – дают совет авторы научной работы. Появление такой дуги в молодом возрасте означает, что вы можете подвергаться более высокому риску пострадать из-за последствий избытка холестерина и ишемической болезни сердца, подчеркивают специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно определить имеющуюся ишемическую болезнь сердца.