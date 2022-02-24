Диетолог Виктория Тейлор назвала худшее мясо, которое повышает риск гипертонии

«Обработанное мясо часто содержит много соли». Тейлор продолжил: «Много еды может повысить уровень холестерина и кровяное давление».

«Обработанное мясо относится к мясу, которое было сохранено путем копчения, вяления, засолки или добавления консервантов», — пояснили в NHS.



