Диетолог Виктория Тейлор назвала худшее мясо, которое повышает риск гипертонии
Известно, что переработанное мясо, такое как хот-доги, бекон и колбасы, содержит значительное количество соли, поэтому его следует употреблять в умеренных количествах, чтобы снизить риск высокого кровяного давления.
Старший диетолог Виктория Тейлор подтвердила:
«Обработанное мясо часто содержит много соли». Тейлор продолжил: «Много еды может повысить уровень холестерина и кровяное давление».
Диетолог добавил, что «это не означает, что нужно полностью отказаться от переработанного мяса».
Потому, что «здоровая диета не зависит от отдельных продуктов или питательных веществ». Однако более здоровые диетические варианты включают «растительный белок, такой как чечевица, орехи и семена».
Национальные службы здравоохранения разных стран обычно советуют съедать не более 70 грамм переработанного мяса. Типичный приготовленный завтрак, состоящий из двух сосисок и двух ломтиков бекона, эквивалентен 130 г переработанного мяса.
«Обработанное мясо относится к мясу, которое было сохранено путем копчения, вяления, засолки или добавления консервантов», — пояснили в NHS.
Примеры переработанного мяса также включают ветчину, салями и паштеты.
Употребление слишком большого количества переработанного мяса также связано с сердечными заболеваниями, диабетом и раком.
Виктория Тейлор
Здоровье
Старший диетолог из фонда British Heart (Великобритания).
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