Проблемы с глазами при гипертонии: назван «полный список симптомов» высокого АД
Возникающие проблемы с глазами могут сигнализировать о ряде основных заболеваний, которые часто не распознаются; в том числе глазные симптомы указывают на имеющуюся гипертонию.
Состояние глаза человека и его кровяное давление связаны, вот почему появление некоторых глазных симптомов является поводом для беспокойства.
«Кровеносные сосуды в сетчатке – слое ткани в задней части глаза – могут быть повреждены из-за нелеченного высокого кровяного давления. Данное повреждение известно как гипертоническая ретинопатия», констатируют медики.
Врачи объясняют, что сетчатка глаза ответственна за получение изображений. В случае гипертонии ее повреждение высоким кровяным давлением может привести к таким симптомам, как
- двойное или нечеткое зрение,
- потеря зрения,
- головные боли.
«плохо контролируемая гипертония влияет на глаза, вызывая три типа проблем с их состоянием – хориоидопатию, ретинопатию, невропатию зрительного нерва».
Хориоидопатия – это заболевание, при котором жидкость просачивается из слоя кровеносных сосудов и скапливается под сетчаткой.
- Симптомы хориоидопатии включают тусклые и размытые слепые пятна в центре зрения, искажение прямых линий пораженным глазом или объекты, кажущиеся меньшими или удаленными пораженным глазом.
Признаки этой проблемы с глазами, по словам экспертов, можно увидеть при осмотре сетчатки через зрачок с помощью офтальмоскопа.
Невропатия зрительного нерва означает повреждение зрительного нерва в задней части глазного яблока, передающего визуальную информацию от глаз в мозг.
- Симптомы проблемы включают мигание или мерцание света при движении глаз, снижение яркости цвета, потерю зрения или боль в области лица и глазницы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление неприятного запаха изо рта может означать тихо развивающийся в организме рак.
Оставить комментарий