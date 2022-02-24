Проблемы с глазами при гипертонии: назван «полный список симптомов» высокого АД

«Кровеносные сосуды в сетчатке – слое ткани в задней части глаза – могут быть повреждены из-за нелеченного высокого кровяного давления. Данное повреждение известно как гипертоническая ретинопатия», констатируют медики.

двойное или нечеткое зрение,

потеря зрения,

головные боли.

«плохо контролируемая гипертония влияет на глаза, вызывая три типа проблем с их состоянием – хориоидопатию, ретинопатию, невропатию зрительного нерва».

Симптомы хориоидопатии включают тусклые и размытые слепые пятна в центре зрения, искажение прямых линий пораженным глазом или объекты, кажущиеся меньшими или удаленными пораженным глазом.

Признаки этой проблемы с глазами, по словам экспертов, можно увидеть при осмотре сетчатки через зрачок с помощью офтальмоскопа.

Симптомы проблемы включают мигание или мерцание света при движении глаз, снижение яркости цвета, потерю зрения или боль в области лица и глазницы.