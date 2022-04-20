Последствия высокого давления: почему у вас краснеет лицо или искажается зрение
Одним из последствий высокого кровяного давления является развитие гипертонической ретинопатии, при которой у пострадавшего человека учащаются эпизоды головной боли и покраснения лица.
Высокое кровяное давление является одним из ключевых факторов сердечных приступов и инсультов, но очень часто люди не замечают его симптомов. Таким образом, проблема невыявленного повышенного давления может сохраняться долгое время, повышая риски различных осложнений. Среди этих последствий медики выделяют ряд проблем с глазами. Так, по данным Королевского национального института слепых (RNIB),
«длительное нелеченое высокое кровяное давление может привести к повреждению сетчатки, тканей в задней части глаз, ответственных за получение изображений, которые мы должны видеть».
Эксперты уточняют, что повреждение кровеносных сосудов, питающих глаза, высоким кровяным давлением, и связанные с этим осложнения известны как гипертоническая ретинопатия. У людей, подверженных такой ретинопатии, обычно возникают проблемы со зрением: например, оно становится нечетким или происходит его потеря.
В некоторых случаях, симптомы, возникающие из-за данного нарушения, могут указывать на очень опасные для человека отклонения.
«Гипертоническая ретинопатия может проявляться прерывистой нечеткостью зрения, дефектом поля зрения, головной болью и покраснением лица, что иногда указывает на острое начало высокого кровяного давления, называемое ускоренной или злокачественной гипертензией».
Специалисты предупреждают, что при длительном воздействии высокого кровяного давления на органы зрения может произойти скопление жидкости под сетчаткой, известное как хориоидопатия. Подобное нарушение приводит к ухудшению или искажению зрения.
Одним из наиболее опасных последствий высокого давления может стать глазной инсульт, повреждающий зрительный нерв или область мозга, отвечающую за обработку изображений. Человеку это грозит временной или постоянной потерей зрения.
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Королевский национальный институт слепых (Royal National Institute for the Blind или RNIB)
Здоровье
британская благотворительная организация, предлагающая поддержку людям с потерей зрения
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