Последствия высокого давления: почему у вас краснеет лицо или искажается зрение

«длительное нелеченое высокое кровяное давление может привести к повреждению сетчатки, тканей в задней части глаз, ответственных за получение изображений, которые мы должны видеть».

«Гипертоническая ретинопатия может проявляться прерывистой нечеткостью зрения, дефектом поля зрения, головной болью и покраснением лица, что иногда указывает на острое начало высокого кровяного давления, называемое ускоренной или злокачественной гипертензией».