Как победить стресс: врач объяснил почему окунуть голову в ледяную воду — самый быстрый способ

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Как победить стресс: врач объяснил почему окунуть голову в ледяную воду — самый быстрый способ

Это нормально время от времени чувствовать стресс из-за проблем, связанных с работой, финансами, здоровьем и отношениями, но это ненормально, чтобы стресс регулярно влиял на вашу жизнь. Почти треть взрослых испытывают стресс 10 и более дней в месяц, а это вредно для здоровья. Не знаете, как справиться со стрессом? Доктор Ноэль Янг, специалистом по клиническим инновациям Thriva, рассказал как победить стресс (и почему окунуть голову в ледяную воду — лучший способ).

Как победить стресс


Выявление причины стресса — первый шаг к управлению им.

Иногда существует единственная причина стресса, но в других случаях он вызван «накоплением небольшого давления», по данным благотворительной организации Mind, занимающейся психическим здоровьем. Это может затруднить определение того, что заставляет вас чувствовать стресс, и выразить это словами другим людям.
В целом, чувство стресса обычно вызывается событиями в вашей жизни, которые включают:
  • находясь под большим давлением
  • перед большими переменами
  • беспокоиться о чем-то
  • отсутствие большого или какого-либо контроля над исходом ситуации
  • наличие обязанностей, которые вы считаете непосильными
  • не хватает работы, деятельности или изменений в вашей жизни
  • времена неопределенности
После того, как вы определили свои триггеры и попытались устранить их, вы можете обнаружить, что ваш стресс резко уменьшился.

Эксперты обнаружили, что погружение головы в ледяную воду может почти мгновенно снять стресс. Доктор Янг рекомендует делать это каждый божий день, когда вы чистите зубы по утрам.

Стресс и тревога активируют симпатическую нервную систему, что увеличивает частоту сердечных сокращений. Снижение частоты сердечных сокращений может помочь облегчить эти ощущения, связанные со стрессом и беспокойством. Погружение головы в ледяную воду может помочь снизить частоту сердечных сокращений, когда вы испытываете стресс.

Доктор Янг проинструктировал:
«Все, что вам нужно сделать, это сделать умеренный вдох, задержать дыхание и погрузить лицо в воду на 20–30 секунд. Ваш сердечный ритм замедлится в течение 10–30 секунд после задержки дыхания, а если вы вдохнете слишком глубоко, это может занять больше времени».


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Ноэль Янг
Здоровье
Врач, специалист по клиническим инновациям Thriva.
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