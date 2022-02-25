Как победить стресс: врач объяснил почему окунуть голову в ледяную воду — самый быстрый способ

Как победить стресс

находясь под большим давлением

перед большими переменами

беспокоиться о чем-то

отсутствие большого или какого-либо контроля над исходом ситуации

наличие обязанностей, которые вы считаете непосильными

не хватает работы, деятельности или изменений в вашей жизни

времена неопределенности

«Все, что вам нужно сделать, это сделать умеренный вдох, задержать дыхание и погрузить лицо в воду на 20–30 секунд. Ваш сердечный ритм замедлится в течение 10–30 секунд после задержки дыхания, а если вы вдохнете слишком глубоко, это может занять больше времени».