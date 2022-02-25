Как узнать у себя диабет: врач Фертиг называет 3 ключевых признака

«несмотря на то, что существует генетическая предрасположенность ко всем формам диабета, люди, которые находятся в состоянии сильного стресса, не занимаются активными физическими упражнениями, имеют недостаточное количество, качество или время сна и беспорядочно питаются, склонны заболевать диабетом 2 типа».

Врач эндокринолог, доктор медицины Брайан Фертиг объяснил, почему диабет становится все более распространенным явлением, и назвал ключевые признаки заболеваний.Доктор Фертиг заявил, что людьми в большом количестве употребляются обработанные пищевые продукты, содержащие синтетические добавки (например, искусственные красители, ароматизаторы, консерванты, эмульгаторы). Эти компоненты вызывают избыточную секрецию инсулина поджелудочной железой, что вторично приводит к резистентности к инсулину. Резистентность к инсулину и его высокий уровень в крови способствуют не только диабету, но и всем основным хроническим заболеваниям старения, включая болезнь Альцгеймера, болезни сердца и сосудов, рак, подчеркнул врач.По словам доктора Фертига,Врач заметил, что такой образ жизни связан с окислением молекулярной химии метаболического механизма, и в организме он провоцирует окисление, вызывающее воспаление. Оно, в свою очередь, активизирует процессы, ведущие к появлению диабета.Эндокринолог заявил, что три ключевых признака указывают на то, что человек может быть болен диабетом.Часто в начале диабета высокий уровень сахара в крови действует как мочегонное средство – организм пытается вывести излишки глюкозы с мочой. Последующее обезвоживание концентрирует сахар в крови и повышает уровень адреналина, что ведет к сужению кровеносных сосудов и повышению кровяного давления, которые вместе еще больше повышают уровень сахара в крови, усугубляя тем самым учащенное мочеиспускание и закольцовывая этот цикл.Врач подчеркнул, что потеря мышечной массы и увеличение жировой массы являются еще одним признаком диабета. Потеря мышечной массы происходит из-за сочетания высокого уровня сахара в крови и высокого липидов в крови, которые поглощаются мышечными клетками. Связанные с этим эффекты окисления и воспаления в конечном итоге вызывают атрофию мышечных клеток.Доктор Фертиг констатирует: диабетики предрасположены ко всем видам инфекций из-за высокого уровня сахара в крови, который является воспалительным агентом, ослабляющим иммунную систему. Многие диабетики страдают рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей, заболеваниями десен, в основном, из-за нарушенной микробиоты. в мочевыводящих путях и во рту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой хлеб может быть полезен в рационе питания диабетиков.