Врач Бочарова: что помогает получать витамин D без добавок

«Есть российские рекомендации, сколько витамина D нужно в сутки: для взрослых, – это 600-800 МЕ (международных единиц). Тем, кто старше 50 лет, — 800-1000 МЕ», - сообщила медик в интервью

«В рацион обязательно нужно включить жирную рыбу (лосось, тунец, треска и сардины), а также яичный желток», - посоветовала врач.

«с мая по сентябрь принимать солнечные ванны».