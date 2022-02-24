Врач Бочарова: что помогает получать витамин D без добавок

62 Фото: pexels.com
витамин D

По словам врача эндокринолога Татьяны Бочаровой, употребление некоторых продуктов помогает восполнять столь важный для хорошего здоровья витамин D.

Весь зимний период вплоть до наступления по-настоящему солнечной весны человеческий организм может испытывать нехватку витамина D, так называемого «солнечным витамином», поскольку наше тело производит его под воздействием лучей солнца на кожу.

«Есть российские рекомендации, сколько витамина D нужно в сутки: для взрослых, – это 600-800 МЕ (международных единиц). Тем, кто старше 50 лет, — 800-1000 МЕ», - сообщила медик в интервью.

Бочарова заметила, что восполнять содержание витамина в организме зимой, когда недостает солнечного света, можно отчасти прогулками на свежем воздухе днем, а также за счет употребления некоторых продуктов.

«В рацион обязательно нужно включить жирную рыбу (лосось, тунец, треска и сардины), а также яичный желток», - посоветовала врач.

Также, добавила Бочарова, производители молока, йогуртов, соков могут обогащать свою продукцию витамином D, – искать информацию об этом нужно на упаковке.

В то же время специалист констатирует: только за счет продуктов, без добавок получать необходимую ежедневную дозу витамина физически невозможно – для этого придется съесть слишком много содержащей его пищи. Только весной и летом восполнять запасы витамина можно, обходясь без приема его добавок, но при условии –

«с мая по сентябрь принимать солнечные ванны».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление некоторых популярных продуктов приводит к высокому давлению.
Татьяна Бочарова
Татьяна Бочарова
Здоровье
врач эндокринолог, диетолог
Теги : витамин D, советы врачей, Татьяна Бочарова