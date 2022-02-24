Врач Бочарова: что помогает получать витамин D без добавок
По словам врача эндокринолога Татьяны Бочаровой, употребление некоторых продуктов помогает восполнять столь важный для хорошего здоровья витамин D.
Весь зимний период вплоть до наступления по-настоящему солнечной весны человеческий организм может испытывать нехватку витамина D, так называемого «солнечным витамином», поскольку наше тело производит его под воздействием лучей солнца на кожу.
«Есть российские рекомендации, сколько витамина D нужно в сутки: для взрослых, – это 600-800 МЕ (международных единиц). Тем, кто старше 50 лет, — 800-1000 МЕ», - сообщила медик в интервью.
Бочарова заметила, что восполнять содержание витамина в организме зимой, когда недостает солнечного света, можно отчасти прогулками на свежем воздухе днем, а также за счет употребления некоторых продуктов.
«В рацион обязательно нужно включить жирную рыбу (лосось, тунец, треска и сардины), а также яичный желток», - посоветовала врач.
Также, добавила Бочарова, производители молока, йогуртов, соков могут обогащать свою продукцию витамином D, – искать информацию об этом нужно на упаковке.
В то же время специалист констатирует: только за счет продуктов, без добавок получать необходимую ежедневную дозу витамина физически невозможно – для этого придется съесть слишком много содержащей его пищи. Только весной и летом восполнять запасы витамина можно, обходясь без приема его добавок, но при условии –
«с мая по сентябрь принимать солнечные ванны».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление некоторых популярных продуктов приводит к высокому давлению.
Татьяна Бочарова
Здоровье
врач эндокринолог, диетолог
Оставить комментарий