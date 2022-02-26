Боль в суставах: 9 наиболее рекомендуемых добавок от боли в суставах
Не существует чудодейственной диеты при артрите, но множество различных продуктов могут бороться с воспалением, лежащим в основе заболевания, и улучшать симптомы. Добавки — это простой способ убедиться, что вы получаете все необходимые витамины и минералы, необходимые для борьбы с артритом, даже если ваша диета не идеальна. Представляет девять наиболее рекомендуемых добавок от боли в суставах, по данным Arthritis Foundation.
Рыбий жир
Добавки рыбьего жира или омега-3 жирные кислоты EPA и DHA отлично подходят для лечения ревматоидного артрита. Однако вы также можете использовать их при остеоартрите и синдроме Шегрена.
Фонд артрита заявил:
«Омега-3 блокируют воспалительные цитокины и простагландины и превращаются организмом в мощные противовоспалительные химические вещества, называемые резолвинами. ЭПК и ДГК широко изучались при ревматоидном артрите [РА] и десятках других воспалительных состояний. Один метаанализ показал, что рыбий жир значительно снижал болезненность и тугоподвижность суставов у пациентов с РА, а также уменьшал или исключал использование НПВП».
Имбирь
Имбирь обладает такими же противовоспалительными свойствами, как ибупрофен и ингибиторы ЦОГ-2. В одном исследовании специальный экстракт имбиря уменьшал воспалительные реакции при ревматоидном артрите так же эффективно, как и стероиды.
Гамма-линоленовая кислота или ГЛК
ГЛК — это омега-6 жирная кислота, которую организм превращает в противовоспалительные химические вещества, которые действительно полезны при ревматоидном артрите.
SAM-e или S-аденозилметионин
Все пациенты с артритом могут получить пользу от добавок SAM-e, но они особенно эффективны при остеоартрите и фибромиалгии.
Босвеллия серрата
Босвеллия зубчатая, также известная как индийский ладан, — это дерево, произрастающее в Индии, Африке и на Аравийском полуострове, которое обычно используется в аюрведе.
Капсаицин
Капсаицин — это лекарственное средство на травах, извлекаемое из перца чили, которое используется для лечения широкого спектра воспалительных состояний, включая артрит.
Куркума или куркумин
Куркума содержит химическое вещество под названием куркумин, которое чрезвычайно полезно для лечения артрита (особенно остеоартрита и ревматоидного артрита). Куркумин может уменьшить боль в суставах и отек, блокируя воспалительные цитокины и ферменты.
Перед употреблением добавок необходима консультация врача.
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Arthritis Foundation
Здоровье
Фонд артрита является некоммерческой организацией, которая занимается удовлетворением потребностей людей, живущих с артритом в Соединенных Штатах.
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