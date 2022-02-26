Боль в суставах: 9 наиболее рекомендуемых добавок от боли в суставах

Рыбий жир

«Омега-3 блокируют воспалительные цитокины и простагландины и превращаются организмом в мощные противовоспалительные химические вещества, называемые резолвинами. ЭПК и ДГК широко изучались при ревматоидном артрите [РА] и десятках других воспалительных состояний. Один метаанализ показал, что рыбий жир значительно снижал болезненность и тугоподвижность суставов у пациентов с РА, а также уменьшал или исключал использование НПВП».

Имбирь

Гамма-линоленовая кислота или ГЛК

SAM-e или S-аденозилметионин

Босвеллия серрата

Капсаицин

Куркума или куркумин