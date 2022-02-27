Дефицит витамина B12: признаки длительной нехватки – «серьезные неврологические проблемы»
Национальная служба здравоохранения подтвердила, что недостаток витамина B12 может привести к неврологическим дефектам. Таким образом, могут возникнуть проблемы со зрением, потеря памяти и парестезии, а также другие проблемы со здоровьем. Парестезия — это ощущение покалывания в конечностях тела, таких как руки и ноги. Также может развиться атаксия, когда происходит потеря физической координации.
Такое ухудшение физической координации может негативно сказаться на том, как вы говорите и ходите, вызывая трудности. Также может развиться периферическая невропатия, особенно в ногах, которая вызывает онемение, покалывание или стреляющие боли. Кроме того, в ногах может развиться мышечная слабость, что усугубит проблемы с подвижностью.
«Если неврологические проблемы действительно разовьются, они могут быть необратимыми», — предупредила Национальная служба здравоохранения.
Если вы подозреваете дефицит витамина B12, поговорите со своим врачом о своих проблемах. Простой анализ крови, назначенный вашим врачом, может определить, действительно ли у вас дефицит витамина B12.
Какие основные состояния здоровья приводят к дефициту витамина B12?
Одной из наиболее распространенных причин дефицита витамина B12 является пернициозная анемия. Приобретенное аутоиммунное состояние, когда иммунная система организма начинает атаковать клетки желудка.
Клетки желудка ответственны за создание белка, называемого внутренним фактором. Внутренний фактор необходим для связывания любого витамина B12, который вы получаете из продуктов, которые вы едите. Когда внутренний фактор и витамин B12 связаны друг с другом, кишечник способен реабсорбировать питательные вещества в организм. При отсутствии внутреннего фактора витамин В12 теряется вместе с фекалиями.
Ранее Медикфорум писал о защите от диабета.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий