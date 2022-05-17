Дефицит B12: низкий уровень вызывает «постоянное неврологическое повреждение» — 5 признаков

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Дефицит B12: низкий уровень вызывает «постоянное неврологическое повреждение» — 5 признаков

Витамин B12 выполняет множество важных функций в организме, например, поддерживает здоровье нервной системы. Лишенный B12 организм начинает работать со сбоями, что может быть удивительным и шокирующим. Более ранние проявления обычно малозаметны или бессимптомны.

Тем не менее, «серьезный дефицит может привести к необратимым неврологическим повреждениям», предупреждает орган здравоохранения. Множество симптомов может указывать на то, что недостаток витамина B12 вызывает неврологические проблемы.

По данным NHS, к ним относятся:
  • Проблемы со зрением
  • Потеря памяти
  • Покалывания (парестезия)
  • Потеря физической координации (атаксия), которая может повлиять на все ваше тело и вызвать трудности с речью или ходьбой
  • Повреждение частей нервной системы (периферическая невропатия), особенно в ногах
«Если неврологические проблемы действительно развиваются, они могут быть необратимыми».

Другие симптомы дефицита B12 включают сильную усталость, чувство слабости и депрессию.

Что вызывает низкий уровень B12?


Строгое соблюдение ограничительной диеты может подвергнуть некоторых людей большему риску дефицита B12.

Витамин B12 естественным образом содержится только в продуктах животного происхождения, таких как мясо и молочные продукты, поэтому веганы и вегетарианцы подвержены риску низкого потребления.
«Пожилые люди и другие люди, у которых не вырабатывается достаточное количество желудочной кислоты для правильного усвоения B12, также могут подвергаться риску дефицита», — предупреждает орган здравоохранения.

Ранее Медикфорум писал о симптоме высокого холестерина.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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