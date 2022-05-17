Дефицит B12: низкий уровень вызывает «постоянное неврологическое повреждение» — 5 признаков

Проблемы со зрением

Потеря памяти

Покалывания (парестезия)

Потеря физической координации (атаксия), которая может повлиять на все ваше тело и вызвать трудности с речью или ходьбой

Повреждение частей нервной системы (периферическая невропатия), особенно в ногах

«Если неврологические проблемы действительно развиваются, они могут быть необратимыми».

Что вызывает низкий уровень B12?

«Пожилые люди и другие люди, у которых не вырабатывается достаточное количество желудочной кислоты для правильного усвоения B12, также могут подвергаться риску дефицита», — предупреждает орган здравоохранения.