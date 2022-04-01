Симптомы дефицита витамина B12: неврологические проблемы могут быть «необратимыми»

«Если неврологические проблемы действительно разовьются, они могут быть необратимыми», — предупреждает NHS.

Проблемы со зрением.

Потеря памяти.

Парестезия

Потеря физической координации (атаксия), которая может повлиять на все ваше тело и вызвать трудности с речью или ходьбой.

Повреждение частей нервной системы (периферическая невропатия), особенно в ногах.