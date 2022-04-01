Симптомы дефицита витамина B12: неврологические проблемы могут быть «необратимыми»

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Симптомы дефицита витамина B12: неврологические проблемы могут быть «необратимыми»

Влияние витамина B12 на организм обширно. Список включает помощь в производстве эритроцитов, поддержании здоровой нервной системы и нормальной психологической функции. Таким образом, низкий уровень B12 может нанести сокрушительный удар по телу, и некоторые проблемы могут быть необратимыми.

По данным NHS, недостаток витамина B12 может вызвать неврологические проблемы, которые влияют на вашу нервную систему.
«Если неврологические проблемы действительно разовьются, они могут быть необратимыми», — предупреждает NHS. 

К неврологическим проблемам относятся:
  • Проблемы со зрением.
  • Потеря памяти.
  • Парестезия
  • Потеря физической координации (атаксия), которая может повлиять на все ваше тело и вызвать трудности с речью или ходьбой.
  • Повреждение частей нервной системы (периферическая невропатия), особенно в ногах.
Некоторые из наиболее острых проблем являются нейропсихиатрическими.

Было опубликовано тематическое исследование пациента мужского пола с двухмесячным бредом в анамнезе. Жена и дочь доставили в отделение неотложной помощи 53-летнего пациента мужского пола, у которого, как известно, нет каких-либо заболеваний, в связи с уменьшением перорального приема пищи в течение трех дней.

Уменьшение перорального приема было связано с рвотой. У пациента было нормальное самочувствие до двух месяцев до визита, когда у него начали развиваться изменения в поведении. По словам его жены, пациент стал более агрессивным, стал меньше спать, перестал ходить на работу и замкнулся. У него также были галлюцинации и эпизоды кратковременной потери памяти.

Слабость в теле сочеталась с болью; пациент стал инвалидным креслом. За последние два месяца больная посетила многих врачей, но точный диагноз так и не был установлен. При дальнейшем обследовании было установлено, что у пациента мужского пола имеется дефицит витамина B12. Его первоначальный курс антипсихотических препаратов не привел к «улучшению».

У пациента был «замечательный» ответ на заместительную терапию витамином B12, и все антипсихотические препараты были прекращены, говорится в тематическом исследовании.

Ранее Медикфорум писал о признаках ранней деменции.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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