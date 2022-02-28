У людей в хорошей физической форме меньше шансов заболеть болезнью Альцгеймера
Согласно предварительному исследованию, представленному на ежегодном собрании Американской академии неврологии, у людей с хорошей физической формой риск болезни Альцгеймера ниже, чем у людей с меньшей физической подготовкой.
Исследование представило многообещающий вывод — по мере улучшения физического состояния людей снижается риск болезни Альцгеймера. Таким образом, люди могут работать над постепенными изменениями и улучшениями своей физической формы и снижать риск серьезного заболевания.
В исследовании под руководством Эдварда Замрини, доктора медицинских наук из Вашингтонского медицинского центра, приняли участие 649 тыс. ветеранов вооруженных сил со средним возрастом 61 год. Средний период наблюдения длился девять лет. В начале исследования у них не было болезни Альцгеймера.
Исследователи определяли кардиореспираторную выносливость участников. Это показатель того, насколько хорошо тело переносит кислород к мышцам и насколько хорошо мышцы способны поглощать кислород во время упражнений.
Участники были разделены на пять групп по степени приспособленности. Уровень физической подготовки определялся тем, насколько хорошо участники справились с тестом на беговой дорожке. Людям среднего и старшего возраста наилучшего уровня физической подготовки можно достичь, активно гуляя два с половиной часа в неделю.
В группе с самым низким уровнем физической подготовки болезнь Альцгеймера развивалась со скоростью 9,5 случая на 1000 человеко-лет по сравнению с 6,4 случаями на 1000 человеко-лет в наиболее здоровой группе. Частота случаев снижалась по мере повышения уровня физической подготовки: 8,5 для второй наименее пригодной группы, 7,4 для средней группы и 7,2 для второй наиболее пригодной группы.
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Эдвард Замрини
Здоровье
Доктора медицинских наук из Вашингтонского медицинского центра
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