Перенесенный ковид может привести к повышенному сахару в крови и диабету – симптомы
Ученые заметили, что у людей после перенесенного ковида может развиваться диабет.
Проблемы с повышенным уровнем сахара в крови или возникшим диабетом 2 типа после коронавирусной инфекции отнюдь не являются чем-то исключительным или редким. Согласно исследованию ученых из Массачусетского университета, причиной развития таких проблем является физиологический стресс, пережитый организмом в результате COVID-19.
В то же время некоторые исследователи считают, что диабет, с которым человек сталкивается после перенесенного ковида, проявляется как заболевание, которое уже могло развиваться раньше, но не было диагностировано из-за отсутствующих симптомов. Коронавирус может делать более интенсивными диабетические процессы, усугублять соответствующую симптоматику.
Физиологически диабет 2 типа возникает, когда организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или клетки организма не реагируют на инсулин должным образом. Общие симптомы включают учащенное мочеиспускание, неутолимое чувство жажды, необъяснимую усталость и потерю веса, зуд вокруг гениталий, слишком долго заживающие повреждения кожи. Риск развития диабета 2 типа возрастает, если человек старше 40 лет, имеет близкого родственника с этим заболеванием, обладает избыточным весом.
Хорошая новость в том, что ученые допускают: повышенный сахар в крови и диабет после перенесенного ковида могут быть только временным явлением (об этом, в частности, пишет Journal of Diabetes and Complications). По словам специалистов, если придерживаться известный мер профилактики и терапии, показателя уровня сахара в крови после коронавируса могут вновь нормализоваться, если до ковида человек не был диабетиком.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы «внезапные тревожные признаки» при диабете, при которых человеку нужна быстрая помощь.
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