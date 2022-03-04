Диабет 2 типа: 3 «необычных» признака сахара в крови у ваш на коже
Диабет возникает, когда организм не вырабатывает достаточного количества инсулина, в результате чего уровень сахара в крови человека становится слишком высоким. Диабет 2 типа — это когда организм не вырабатывает достаточно инсулина или клетки организма не реагируют на инсулин.
Некоторые из наиболее часто регистрируемых симптомов диабета включают сильную жажду, более частое, чем обычно, мочеиспускание, особенно ночью, чувство сильной усталости, потерю веса и мышечной массы, а также медленное заживление ран.
Однако есть три менее распространенных симптома, которые могут служить предупреждающим знаком. Если вы испытываете какие-либо тревожные симптомы или подозреваете, что у вас может быть диабет, важно как можно скорее посетить своего врача общей практики.
Темные пятна на коже
У некоторых пациентов могут появиться большие участки потемневшей кожи. Известные как ascanthosis nigricans, эти пятна могут развиваться в любом месте на теле или только в определенных областях.
Это обычно происходит на коже вокруг шеи, но также может появляться в складках кожи, таких как подмышки или паховая область. Текстура кожи также может измениться.
Эти пятна могут быть бархатистыми на ощупь и вызваны высоким уровнем инсулина в крови, который провоцирует быстрое размножение клеток.
Зуд
Как правило, это зуд, который не проходит независимо от того, насколько сильно вы царапаетесь. Вызванное повреждением волокон по всему телу, пациенты часто отмечают, что это наиболее остро ощущается на руках и ногах.
Болезненные руки и ноги
Боль в ногах и судороги часто возникают в результате повреждения нервов, называемого диабетической невропатией. Обычно это происходит у людей с длительным диабетом. Боль может ощущаться как тупая или необычайно покалывающая. Эти судороги могут также воздействовать на другие конечности, например на руки
Ранее Медикфорум писал о диабете 2 типа.
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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