Сгусток крови: 3 признака тромба в ваших ногах - может быть «очень серьезно»

«ТГВ — это тромб, образовавшийся в одном из глубоких кровеносных сосудов. Обычно это происходит в ноге или тазу. Само по себе это не опасно для жизни, однако иногда тромб может сместиться и попасть в легкие. Это называется легочной эмболией (ТЭЛА) и может быть очень серьезным».

«Это может быть признаком того, что сгусток крови попал в ваши легкие, известный как PE. Это может быть опасно для жизни и требует немедленного лечения».