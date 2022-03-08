Сгусток крови: 3 признака тромба в ваших ногах - может быть «очень серьезно»
Свертывание крови — это нормально, но сгустки могут быть опасны, если они не растворяются сами по себе. Как только сгустки образуются, они могут перемещаться в другие части вашего тела, причиняя вред. Некоторые факторы риска повышают риск развития тромбов у определенных людей. Если вы обеспокоены, обратите внимание на следующие признаки.
Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust поясняет:
«ТГВ — это тромб, образовавшийся в одном из глубоких кровеносных сосудов. Обычно это происходит в ноге или тазу. Само по себе это не опасно для жизни, однако иногда тромб может сместиться и попасть в легкие. Это называется легочной эмболией (ТЭЛА) и может быть очень серьезным».
Вам следует записаться на срочную встречу к терапевту, если вы считаете, что у вас ТГВ. Симптомы включают боль в ноге, новую опухоль в ноге или теплую или обесцвеченную кожу на ноге.
Кроме того, вам следует позвонить в скорую, если у вас есть симптомы ТГВ, одышка, боль в груди, спине или ребрах, усиливающаяся при вдохе, или кашель с кровью.
«Это может быть признаком того, что сгусток крови попал в ваши легкие, известный как PE. Это может быть опасно для жизни и требует немедленного лечения».
ТЭЛА может вызвать недостаток кровотока, что приводит к повреждению легочной ткани. Это может привести к снижению уровня кислорода в крови, что также может привести к повреждению других органов в организме.
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Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust
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