Онкология: этот признак в туалете сигнализирует о росте опухоли в толстой кишке
Рак, обнаруженный на ранней стадии, считается излечимым. Некоторые стойкие признаки при посещении туалета требуют дальнейшего обследования у врача.
Третьим наиболее распространенным типом рака как у мужчин, так и у женщин является рак кишечника или толстой кишки. Неудивительно, что некоторые из первых осложнений, которые можно ожидать от болезни, обычно возникают в нижней части пищеварительной системы. Изменения в работе кишечника обычно являются одними из первых признаков заболевания толстой кишки.
Но стойкие изменения кишечника также являются симптомами других распространенных заболеваний.
Когда проблемы с туалетом указывают на рак, клиника Майо объясняет, что симптомы могут включать «постоянные изменения в ваших привычках дефекации, включая диарею или запор или изменение консистенции вашего стула».
Пациенты также могут испытывать «ректальное кровотечение или кровь в стуле», а также «постоянный дискомфорт в животе, такой как спазмы, газы или боль».
Наиболее эффективным способом проверки на рак толстой кишки является колоноскопия. Люди, которые придерживаются диеты с низким содержанием обработанного и красного мяса, менее склонны к развитию болезни. Продукты с высоким содержанием клетчатки включают цельнозерновые продукты, такие как черный хлеб или коричневый рис, бобовые, фрукты и овощи.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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