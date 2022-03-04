Болезнь Альцгеймера: ключевые признаки, которые говорят, что у вас ранняя деменция
Деменция вызывается целым рядом различных заболеваний, которые вызывают снижение функции мозга. Хотя большинство этих заболеваний связаны с аномальным накоплением белков в головном мозге, тип слабоумия, который возникает у людей в результате, может сильно различаться в зависимости от их возраста. Существуют «важные» различия в том, как деменция влияет на молодых людей, но каковы наиболее распространенные признаки ранней деменции? Как это может повлиять на ваше поведение?
Что такое ранняя деменция?
Когда у человека в возрасте до 65 лет диагностируется форма деменции, она известна как «раннее начало» или «молодое начало».
Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции, которой страдает примерно каждый третий молодой человек с диагнозом деменция, но существует множество других заболеваний, которые также связаны с ранними формами этого состояния.
К наиболее частым причинам ранней деменции относятся:
- Распространенная болезнь Альцгеймера
- Семейная (генетическая) болезнь Альцгеймера
- Атипичная болезнь Альцгеймера
- Сосудистая деменция
- Лобно-височная деменция
Каковы симптомы ранней деменции, вызванной болезнью Альцгеймера?
По данным Dementia UK, исследования показывают, что изменения в мозге могут происходить за десять лет до того, как у человека начинают проявляться симптомы болезни Альцгеймера.
Симптомы часто начинаются легко и со временем ухудшаются, но какие признаки являются наиболее распространенными?
В то время как многие признаки болезни Альцгеймера отбрасываются как простая неуклюжесть или забывчивость, Dementia UK определила девять ключевых признаков, которые вы никогда не должны игнорировать.
Это включает:
- Трудно вспомнить недавние события, имея хорошую память на прошлые события
- Плохая концентрация
- Трудно узнавать людей или предметы
- Плохие организаторские способности
- Путаница в мышлении
- Дезориентация
- Медленная, бессвязная или повторяющаяся речь
- Уход от семьи и друзей
- Проблемы с принятием решений, решением проблем, планированием и определением последовательности задач
Dementia UK
Здоровье
благотворительная организация, которая предоставляет помощь семьям людей, страдающих деменцией
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