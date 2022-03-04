Болезнь Альцгеймера: ключевые признаки, которые говорят, что у вас ранняя деменция

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Болезнь Альцгеймера: ключевые признаки, которые говорят, что у вас ранняя деменция

Деменция вызывается целым рядом различных заболеваний, которые вызывают снижение функции мозга. Хотя большинство этих заболеваний связаны с аномальным накоплением белков в головном мозге, тип слабоумия, который возникает у людей в результате, может сильно различаться в зависимости от их возраста. Существуют «важные» различия в том, как деменция влияет на молодых людей, но каковы наиболее распространенные признаки ранней деменции? Как это может повлиять на ваше поведение?

Что такое ранняя деменция?


Когда у человека в возрасте до 65 лет диагностируется форма деменции, она известна как «раннее начало» или «молодое начало».

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции, которой страдает примерно каждый третий молодой человек с диагнозом деменция, но существует множество других заболеваний, которые также связаны с ранними формами этого состояния.

К наиболее частым причинам ранней деменции относятся:
  • Распространенная болезнь Альцгеймера
  • Семейная (генетическая) болезнь Альцгеймера
  • Атипичная болезнь Альцгеймера
  • Сосудистая деменция
  • Лобно-височная деменция

Каковы симптомы ранней деменции, вызванной болезнью Альцгеймера?


По данным Dementia UK, исследования показывают, что изменения в мозге могут происходить за десять лет до того, как у человека начинают проявляться симптомы болезни Альцгеймера.

Симптомы часто начинаются легко и со временем ухудшаются, но какие признаки являются наиболее распространенными?

В то время как многие признаки болезни Альцгеймера отбрасываются как простая неуклюжесть или забывчивость, Dementia UK определила девять ключевых признаков, которые вы никогда не должны игнорировать.

Это включает:
  • Трудно вспомнить недавние события, имея хорошую память на прошлые события
  • Плохая концентрация
  • Трудно узнавать людей или предметы
  • Плохие организаторские способности
  • Путаница в мышлении
  • Дезориентация
  • Медленная, бессвязная или повторяющаяся речь
  • Уход от семьи и друзей
  • Проблемы с принятием решений, решением проблем, планированием и определением последовательности задач
Ранее Медикфорум писал о симптомах диабета.

Dementia UK

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