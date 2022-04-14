Диабет 2 типа: фруктовый запах изо рта является симптомом — плюс другие контрольные признаки
Диабет второго типа возникает, когда организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или клетки организма не реагируют на инсулин.
Диабет второго типа составляет остальные 90. Заболевание имеет ряд симптомов, на которые следует обратить внимание.Сюда входят симптомы, которые могут возникать при дыхании человека.
По словам NHS, фруктовый запах изо рта является симптомом. Так же пациенты чувствует сильную жажду.
Другие симптомы диабета первого типа включают:
- Чувство сильной жажды
- Мочеиспускание чаще, чем обычно, особенно ночью
- Чувство сильной усталости
- Потеря веса без усилий
- Молочница, которая постоянно возвращается
- Затуманенное зрение
- Порезы и ссадины, которые не заживают
В отличие от диабета второго типа, первый тип не связан с возрастом или избыточным весом.
Число людей, живущих с диабетом, растет. С каждым годом у большего количества людей диагностируется заболевание, которое влияет на то, как организм управляет глюкозой. Диабет может повлиять на риск возникновения у человека ряда заболеваний, поэтому важно знать симптомы.
Если человек подозревает, что у него может быть диабет, он должен обратиться к своему врачу общей практики и записаться на анализ крови.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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