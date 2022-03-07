Эксперты: чрезмерное потребление популярного напитка разрушает сердце
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в большинстве стран мира. Поэтому важно прикладывать усилия по их предотвращению. Известно, что помочь в этом может правильное питание, отказ от курения, занятия спортом. Но есть еще один ключевой фактор, который может серьезно влиять на здоровье сердца.
Речь идет об употреблении алкоголя. У большинства здоровых взрослых частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту. Однако алкоголь может увеличить частоту сердечных сокращений на пять ударов в минуту.
Для большинства здоровых взрослых временное увеличение частоты сердечных сокращений, вызванное одной или двумя порциями алкоголя, не является поводом для беспокойства. Но для людей с аритмией это может быть опасно, так как повышает риск сердечных приступов или инсультов.
В то время как легкое, эпизодическое употребление алкоголя может иметь минимальный эффект, частое или обильное употребление алкоголя провоцирует эпизоды предсердной или наджелудочковой тахикардии, при которой сердце бьется быстрее 100 ударов в минуту.
По данным Американской кардиологической ассоциации, данное состояние может приводить к обмороку, головокружению, давлению в груди, стеснению или боли, одышке и усталости. В тяжелых случаях человек с таким типом тахикардии может потерять сознание или у него произойдет остановка сердца.
По данным клиники Мэйо, употребление слишком большого количества алкоголя может увеличить и кровяное давление, что серьезно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление более трех порций алкоголя за один раз временно повышает давление. Повторяющиеся эпизоды могут приводить к долгосрочному повышению.
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Американская кардиологическая ассоциация
Здоровье
Некоммерческая организация
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