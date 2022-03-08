Беспокойство: три проверенных способа уменьшить тревогу

«Когда вы беспокоитесь о том, чтобы избавиться от беспокойства, вы сигнализируете своей нервной системе, что у вас есть еще больше поводов для беспокойства. И это усугубляет тревожное, напряженное состояние», - говорит специалист.

Глубоко вдохните, считая до четырех.

Задержите дыхание на счет четыре.

Выдох на счет четыре.

Повторить несколько раз.

Совет эксперта: если вы сидите, встаньте и потянитесь или совершите быструю прогулку.