Беспокойство: три проверенных способа уменьшить тревогу
Симптомы тревожности могут проявляться как физически, так и психически, вызывая чувство дисбаланса во всем теле, но, тем не менее, способы справиться с ними существуют.
Чувство беспокойства и тревожности могут ощущаться по-разному, от легкой до тяжелой степени – для многих людей это становится особенно нервирующим переживанием. Между тем, существует ряд научно доказанных методов, которые могут помочь справиться с наиболее распространенными симптомами неприятных состояний.
Как снять тревогу. Время от времени беспокойство испытывают все, однако некоторые люди бывают более склонны к серьезным приступам тревоги. Как справиться с повседневным чувством неуверенности или беспокойства? По словам Дэвида Розмарина, доцента психологии Гарвардской медицинской школы, люди, которые хотят снизить тяжелые для них симптомы, не должны спешить – спешка может усугублять тревожную ситуацию.
Эксперт рекомендует три проверенных способа уменьшить тревогу.
Подтвердите, что страдаете тревожностью. Первый шаг к уменьшению беспокойства – признать, что вы его испытываете, что вполне нормально. Позволив своему состоянию идти своим чередом в данный момент, вы можете уменьшить его.
«Когда вы беспокоитесь о том, чтобы избавиться от беспокойства, вы сигнализируете своей нервной системе, что у вас есть еще больше поводов для беспокойства. И это усугубляет тревожное, напряженное состояние», - говорит специалист.
Сосредоточьтесь на дыхании. С одышкой, головокружением и тошнотой можно справиться с помощью дыхательных техник.
Вот одна из простых, но эффективных.
- Глубоко вдохните, считая до четырех.
- Задержите дыхание на счет четыре.
- Выдох на счет четыре.
- Повторить несколько раз.
- Совет эксперта: если вы сидите, встаньте и потянитесь или совершите быструю прогулку.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие движения тела могут спровоцировать развитие инсульта.
Дэвид Розмарин (David Rosmarin)
Здоровье
адъюнкт-профессор психологии кафедры психиатрии Гарвардской медицинской школы. сертифицированный клинический психолог
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