Беспокойство: три проверенных способа уменьшить тревогу

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эмоциональное переживание

Симптомы тревожности могут проявляться как физически, так и психически, вызывая чувство дисбаланса во всем теле, но, тем не менее, способы справиться с ними существуют.

Чувство беспокойства и тревожности могут ощущаться по-разному, от легкой до тяжелой степени –  для многих людей это становится особенно нервирующим переживанием. Между тем, существует ряд научно доказанных методов, которые могут помочь справиться с наиболее распространенными симптомами неприятных состояний.

Как снять тревогу. Время от времени беспокойство испытывают все, однако некоторые люди бывают более склонны к серьезным приступам тревоги. Как справиться с повседневным чувством неуверенности или беспокойства? По словам Дэвида Розмарина, доцента психологии Гарвардской медицинской школы, люди, которые хотят снизить тяжелые для них симптомы, не должны спешить – спешка может усугублять тревожную ситуацию.

Эксперт рекомендует три проверенных способа уменьшить тревогу.

Подтвердите, что страдаете тревожностью. Первый шаг к уменьшению беспокойства – признать, что вы его испытываете, что вполне нормально. Позволив своему состоянию идти своим чередом в данный момент, вы можете уменьшить его.

«Когда вы беспокоитесь о том, чтобы избавиться от беспокойства, вы сигнализируете своей нервной системе, что у вас есть еще больше поводов для беспокойства. И это усугубляет тревожное, напряженное состояние», - говорит специалист.

Сосредоточьтесь на дыхании. С одышкой, головокружением и тошнотой можно справиться с помощью дыхательных техник.

Вот одна из простых, но эффективных.
  • Глубоко вдохните, считая до четырех.
  • Задержите дыхание на счет четыре.
  • Выдох на счет четыре.
  • Повторить несколько раз.
Переориентируйте свою энергию. Чтобы не дать нервному или тревожному напряжению захватить себя, нужно направить свою энергию на упражнения.
  • Совет эксперта: если вы сидите, встаньте и потянитесь или совершите быструю прогулку.
В свою очередь, регулярные занятия спортом снижают уровень гормонов стресса в организме, стимулируют выработку эндорфинов. Известные как «гормоны счастья», эндорфины и серотонин улучшают настроение, действуют как естественное болеутоляющее.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие движения тела могут спровоцировать развитие инсульта.
Дэвид Розмарин (David Rosmarin)
Дэвид Розмарин (David Rosmarin)
Здоровье
адъюнкт-профессор психологии кафедры психиатрии Гарвардской медицинской школы. сертифицированный клинический психолог
Теги : тревожные расстройства, советы врачей, Дэвид Розмарин