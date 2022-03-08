Как заметить диабет: симптом, который проявляется в манере есть

Если чувство повышенного голода проявляется долгое время, нужно обсудить это с врачом.

Чувство сильной жажды.

Мочеиспускание чаще обычного.

Чувство сильной усталости.

Потеря мышечной массы, веса.

Частые приступы молочницы.

Медленное заживление порезов или ран.

Затуманенное зрение.