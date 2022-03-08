Как заметить диабет: симптом, который проявляется в манере есть
Один из предупреждающих симптомов заболевания диабетом может проявляться в том, как вы едите.
Сахарный диабет характеризуется проблемами с выработкой гормона инсулина – без этого важнейшего механизма уровень сахара в крови может взлететь до опасной высоты. Если не лечить подобную гипергликемию, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, от повреждения нервов до болезней сердца. Однако диабет бывает нелегко обнаружить, если не знать, что именно искать. По словам врачей, многие люди могут страдать им годами, не осознавая этого.
Специалисты организации Diabetes UK констатируют, что симптомом повышенного уровня сахара в крови и диабета может быть полифагия, которая проявляется в манере есть: люди с полифагией испытывают повышенное чувство голода.
Медики объясняют, что когда уровень глюкозы в крови становится «аномально высоким», этот сахар не может проникать в клетки и преобразовываться в энергию. В результате уровень энергии снижается, что побуждает тело обманывать мозг, заставляя вас чувствовать себя более голодным. Иногда заметить диабет можно по том, что человек начинает есть по-другому: увеличивает порции, налегает на калорийные закуски или ощущается голод вскоре после того, как поел.
Проблема в том, что употребление большего количества пищи лишь способствует увеличению без того повышенного уровня сахара в крови.
Если чувство повышенного голода проявляется долгое время, нужно обсудить это с врачом.
Повышенный голод – не единственный симптом опасного состояния гипергликемии. На что еще нужно обращать внимание?
- Чувство сильной жажды.
- Мочеиспускание чаще обычного.
- Чувство сильной усталости.
- Потеря мышечной массы, веса.
- Частые приступы молочницы.
- Медленное заживление порезов или ран.
- Затуманенное зрение.
Diabetes UK
Здоровье
организация для пациентов, медработников и исследовательских проектов, ставящая целью улучшение ухода и лечения больных сахарным диабетом в Великобритании
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