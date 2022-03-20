Как проявляется диабет 2 типа: что испытывают люди с полифагией?

«При диабете независимо от того, сколько человек ест, он вы все равно будет чувствовать голод», - предупреждают ученые.

Затуманенное зрение.

Долго не заживающие порезы, иные кожные повреждения.

Зуд в области половых органов.

Непреднамеренное похудение.

Усталость.