Как проявляется диабет 2 типа: что испытывают люди с полифагией?
По словам врачей, полифагия является одним из самых ранних предупредительных признаков высокого уровня сахара в крови, возможного маркера диабета 2 типа
Полифагия – это медицинский термин, используемый для описания чрезмерного голода или повышенного аппетита. Здоровый организм испытывает интенсивную тягу к еде в случае физического напряжения и серьезных энергетических затрат, сжигающих калории, но люди с диабетической полифагией ощущают сильное желание есть независимо от того, сколько они работали или тренировались.
Более того, повышенный аппетит при этом может возникать, даже если прием пищи состоялся совсем недавно
Почему при диабете 2 типа люди начинают страдать от полифагии?
Медики объясняют, что при развитии данного заболевания клетки человеческого тела перестают получать необходимую им энергию из углеводов, содержащихся в пище. Это происходит в связи с тем, что организм не вырабатывает достаточно регулирующего сахар гормона инсулина, либо его ткани развивают резистентность к этому гормону. В результате глюкоза не может проникнуть в клетки, и те начинают посылать сигналы в пищевой центр мозга о своем голоде. Поддавшись ему, человек ищет еду, но адекватного насыщения все равно не наступает.
«При диабете независимо от того, сколько человек ест, он вы все равно будет чувствовать голод», - предупреждают ученые.
Дополнительно эксперты информируют, что полифагия является одним из трех основных признаков диабета 2 типа – двумя другими являются повышенная жажда и учащенное мочеиспускание. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, лучше записаться на прием к врачу.
Другие симптомы, которыми может проявляться диабет 2 типа, включают
- Затуманенное зрение.
- Долго не заживающие порезы, иные кожные повреждения.
- Зуд в области половых органов.
- Непреднамеренное похудение.
- Усталость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при заболевании сахарным диабетом нужно обязательно завтракать.
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