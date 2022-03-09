Регулярное употребление орехов снижает распространенность абдоминального ожирения
Регулярное употребление орехов помогает снизить распространенность абдоминального ожирения и метаболического синдрома у пожилых людей. Такие данные получены в исследовании доктора Глории Кубас, фармацевта и диетолога-нутрициолога из отделения диетологии университетской больницы Маркиза де Вальдесилья.
Ученые проверяли, как употребление 30 граммов орехов и сухофруктов три или более дней в неделю связано с распространенностью абдоминального ожирения и метаболического синдрома (МС). Наблюдательное, описательное, перекрестное и корреляционное исследование было проведено на выборке из 556 человек в возрасте от 65 до 79 лет.
Потребление орехов ниже рекомендуемого уровня (менее трех порций в неделю) было связано с более высокой распространенностью абдоминального ожирения. Повышение составило 19 %. Метаболический синдром был распространен на 61 % чаще. В заключение авторы установили обратную зависимость между потреблением орехов и распространенностью абдоминального ожирения и метаболического синдрома.
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Глория Кубас
Здоровье
Доктор, фармацевт и диетолог-нутрициолог из отделения диетологии университетской больницы Маркиза де Вальдесилья
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