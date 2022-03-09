Как может проявляться рак: три симптома, которые влияют на питание

«Три симптома рака, которые влияют на питание, включают затрудненное глотание, изжогу, потерю аппетита», - рассказали специалисты из Cancer Research UK.

«Вполне нормально ощущать некоторый дискомфорт после приема большого количества пищи, тем более жирной или острой. Но если у вас проявляется сильная изжога или возникает сильное расстройство желудка (особенно, с болезненностью), то следует обратиться к врачу».