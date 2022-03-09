Как может проявляться рак: три симптома, которые влияют на питание
Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что три симптома, связанные с питанием, могут свидетельствовать о раке.
Медики не устают повторять, что повышение осведомленности людей о симптомах рака – это то, что сегодня очень важно, если говорить о медицинских приоритетах. Проблему информированности эксперты поднимают еще и потому, что в период пандемии снизился уровень профилактических медобследований, играющих большую роль в раннем диагностировании онкозаболеваний. Учитывая это, специалисты советуют людям внимательно относиться к организму, следить за изменениями в своем самочувствии.
Как может проявляться рак. По словам врачей, симптомы рака часто намекают на то, какой из органов поражен, и некоторые виды рака в этом плане дают более явные признаки, чем другие. Когда злокачественная опухоль поражает органы вдоль пищеварительного тракта, где переваривается пища, это обычно влияет на какие-то особенности, связанные с приемом пищи.
«Три симптома рака, которые влияют на питание, включают затрудненное глотание, изжогу, потерю аппетита», - рассказали специалисты из Cancer Research UK.
Дискомфорт при глотании. Раковые заболевания, которые вызывают трудности при глотании, часто концентрируются в голове и горле: например, это рак гортани, рак ротовой полости, рак пищевода. Поговорите со своим врачом, если у вас возникает стойкий дискомфорт, ощущение застрявшей пищи в моменты еды.
Кислотный рефлюкс. Изжогу или кислотный рефлюкс может провоцировать рак, расположенный в желудке. Кислотный рефлюкс может вызывать ощущение жжения в груди, которое обычно становится более выраженным после окончания приема пищи или усиливается ночью.
«Вполне нормально ощущать некоторый дискомфорт после приема большого количества пищи, тем более жирной или острой. Но если у вас проявляется сильная изжога или возникает сильное расстройство желудка (особенно, с болезненностью), то следует обратиться к врачу».
Потеря аппетита. Изжога далеко не всегда является симптомом рака, но если дополнительно происходит потеря аппетита, это может указывать на рак желудка.
Потеря аппетита может происходить по разным причинам. Нужно поговорить с врачом, заметив, что нет ощущения привычного голода (например, в определенное время дня), и что пропавший аппетит так и не вернулся спустя время. Отсутствие желания есть бывает связано с раком яичников, легких, желудка и поджелудочной железы – в их случае вырабатывают гормоны, вызывающие обманчивое чувство сытости.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск заболеть раком кишечника может зависеть от роста человека.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
Оставить комментарий