Онкология: «пузырьки воздуха» в моче - однин из ключевых признаков распространения рака
Джулия Геррини, ведущий фармацевт интернет-аптеки Medino, рассказала о некоторых распространенные признаки рака. По словам эксперта, когда в моче появляются пузырьки, это может быть признаком того, что опухоль кишечника распространилась на соседние ткани.
На начальных стадиях рака кишечника злокачественные клетки часто концентрируются в полипе, растущем во внутренней оболочке толстой кишки, что вряд ли вызывает симптомы.
Более того, колоректальные полипы могут занять годы, чтобы превратиться в рак, поэтому симптомы вряд ли появятся в ближайшее время, а скорее прогрессируют.
«Более 90 процентов людей, страдающих раком кишечника, испытывают хотя бы один симптом до того, как им поставят диагноз, поэтому каждый захочет ознакомиться с признаками, обычными или необычными, на которые нужно обращать внимание. Люди могут ожидать, что запор будет одним из ведущих симптомов рака кишечника, однако запор редко вызывается какими-либо серьезными проблемами кишечника».
Вместо этого, по словам эксперта, наиболее распространенным признаком опухоли является кровотечение при дефекации.
«Это может быть вызвано такими проблемами, как геморрой, поэтому не думайте, что кровь является автоматическим признаком рака кишечника. Однако кровь в стуле из-за рака кишечника может стать черной и густой, похожей на смолу. Боль в животе, вздутие живота и спазмы также являются признаками рака кишечника, что может привести к снижению аппетита и последующей непреднамеренной потере веса».
Когда боль характерна для рака кишечника, она часто носит ноющий или судорожный характер или ощущается как вздутие живота. Если боль постоянная или любые другие изменения дефекации становятся хроническими, рекомендуется обратиться к врачу.
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Джулия Геррини
Здоровье
Ведущий фармацевт интернет-аптеки Medino.
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