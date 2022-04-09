Онкология: «пузырьки воздуха» в моче - однин из ключевых признаков распространения рака

«Более 90 процентов людей, страдающих раком кишечника, испытывают хотя бы один симптом до того, как им поставят диагноз, поэтому каждый захочет ознакомиться с признаками, обычными или необычными, на которые нужно обращать внимание. Люди могут ожидать, что запор будет одним из ведущих симптомов рака кишечника, однако запор редко вызывается какими-либо серьезными проблемами кишечника».

«Это может быть вызвано такими проблемами, как геморрой, поэтому не думайте, что кровь является автоматическим признаком рака кишечника. Однако кровь в стуле из-за рака кишечника может стать черной и густой, похожей на смолу. Боль в животе, вздутие живота и спазмы также являются признаками рака кишечника, что может привести к снижению аппетита и последующей непреднамеренной потере веса».