Кофе: негативные последствия для здоровья - сколько чашек можно пить?
Большинство из нас думают о кофеине, как только мы думаем о кофе, но он имеет ряд больших преимуществ для здоровья, помимо способности заставлять нас чувствовать себя более бдительными, по словам Софи Медлин, консультанта-диетолога и директора CityDietitians, оно может навредить здоровью.
«Было показано, что у женщин, в частности, среднее потребление кофе снижает риск смерти от основных причин, таких как болезни сердца».
Считается, что кофе положительно влияет на здоровье нашего мозга.
Медлин продолжила:
«Кофе был связан с меньшим риском развития таких заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, хотя исследования все еще продолжаются. Неудивительно, что среднее потребление кофе также положительно влияет на уровень энергии, давая нам заряд энергии перед тренировкой».
Употребление кофе связано с риском, хотя это, как правило, только в определенных группах или при чрезмерном употреблении. Медлин сказал: «Для людей, живущих с тревожными и паническими расстройствами, среднее или высокое потребление кофеина может ухудшить существующие симптомы.
«Еще одна группа риска — это беременные женщины, поскольку высокое потребление кофеина связано с такими осложнениями, как низкий вес при рождении, максимальная рекомендуемая суточная доза в Великобритании составляет 200 мг. Чрезмерное потребление кофе может иметь косвенное влияние на наш режим сна и мешать нам не только задремать, но и поддерживать качественный сон в течение всей ночи».
Так сколько нужно пить в день?
Рекомендуемая максимальная суточная доза кофеина составляет от 300 до 400 мг, средняя чашка кофе содержит от 80 до 100 мг кофеина. Это будет означать, что около трех-четырех чашек кофе в день находится в пределах безопасного предела. Вы также можете получать кофеин из других источников, о которых вы можете не знать, таких как шоколад и подслащенные напитки. Как правило, потребление более 600 мг связано с негативными последствиями для здоровья, такими как высокое кровяное давление, бессонница и раздражительность.
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Софи Медлин
Здоровье
Консультант-диетолог и директор CityDietitians.
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