Кофе: негативные последствия для здоровья - сколько чашек можно пить?

«Было показано, что у женщин, в частности, среднее потребление кофе снижает риск смерти от основных причин, таких как болезни сердца».

«Кофе был связан с меньшим риском развития таких заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, хотя исследования все еще продолжаются. Неудивительно, что среднее потребление кофе также положительно влияет на уровень энергии, давая нам заряд энергии перед тренировкой».

«Еще одна группа риска — это беременные женщины, поскольку высокое потребление кофеина связано с такими осложнениями, как низкий вес при рождении, максимальная рекомендуемая суточная доза в Великобритании составляет 200 мг. Чрезмерное потребление кофе может иметь косвенное влияние на наш режим сна и мешать нам не только задремать, но и поддерживать качественный сон в течение всей ночи».

Так сколько нужно пить в день?