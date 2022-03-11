Назван признак слабоумия, проявляющийся при походе в туалет
Слабоумие пугает многих взрослых. Однако обнаружение проблемы на ранней стадии может продлить качественную жизнь в поздние годы. Но как обнаружить слабоумие до того, как мозг будет серьезно поврежден? В этом может помочь поход в туалет.
В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, ученые сосредоточились на выделении ранних признаков слабоумия (за 15 лет до постановки диагноза). Команда под руководством Томаса Неделика, аспиранта Научно-исследовательского института в Париже, проанализировала медицинские данные почти 40 тыс. человек в Великобритании и Франции, у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера, а затем сравнила записи с контрольной группой.
В общей сложности среди участников исследования было зарегистрировано 123 состояния здоровья. Окончательные результаты анализа позволили установить связь между потенциальными симптомами и болезнью Альцгеймера, включая запоры.
В то время как другие состояния, проявляются на стадии, когда начинается когнитивное снижение, запор можно обнаружить задолго до него. Данные показывают, что связь между этими двумя состояниями становится наиболее очевидной в среднем через семь лет после того, как у человека было диагностировано заболевание.
Конечно, присутствие запора не гарантирует, что в будущем вы столкнетесь с болезнью Альцгеймера. По данным WebMD, около половины всех людей старше 65 лет страдают запорами. При этом некоторые лекарства, используемые для лечения болезни Альцгеймера, также могут вызывать запоры. Медицинские эксперты рекомендуют обратиться к врачу, если у вас возникают проблемы с посещением туалета, особенно если вы ходите в туалет реже трех раз в неделю или испытываете при этом боль или затруднения с дефекацией.
Томас Неделик
Здоровье
Аспирант Научно-исследовательского института в Париже
Оставить комментарий