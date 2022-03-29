Вариант Дельтакрон: ряд признаков, на которые следует обратить внимание
Дельтакрон является вариантом коронавирусной инфекции, сочетающим в себе особенности, присущие вариантам Дельта и Омикрон.
Ученые, наблюдающие за коронавирусом, отмечают, что вариант Дельтакрон является убедительным примером того, как активно видоизменяется вирус SARS-CoV-2. Согласно имеющимся данным, основные элементы этого варианта «унаследованы» от вариант Дельта, но его спайковый белок, который позволяет вирусу проникать в клетки человека, происходит от варианта Омикрон.
Такая характеристика Дельтакрона вызывает у многих специалистов серьезную обеспокоенность, поскольку она означает, что он обладает очень высокой заражающей способностью и при этом может вызывать достаточное тяжелое течение заболевания. В частности, исследования показали, что некоторые пациенты, заразившиеся Дельтакроном, имеют высокую вирусную нагрузку и инфекционность в течение примерно шести дней, тогда как другие продолжают иметь высокую вирусную нагрузку и инфекционность даже спустя10 дней.
Признаки Дельтакрона: на что обращать внимание? На сегодняшний день медиками зарегистрировано множество признаков, свидетельствующих о заражении коронавирусной инфекцией. Во многом эти признаки повторяют симптоматику распространенных респираторных инфекций, включая простуду и грипп. Говоря об особенностях, присущих Дельтакрону, научные специалисты советуют обращать внимание на три признака – это
«насморк, першение в горле и головокружение».
Также ученые допускают, что вполне возможно появление в скором будущем нового штамма, который превзойдет эффекты предыдущих вариантов коронавируса. С учетом этого они дают совет:
«Если люди чувствуют себя более комфортно, продолжая носить маски, они должны делать это и сохранять благоразумие и бдительность».
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