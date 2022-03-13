Симптомы штамма Deltacron: признаки ковида, которые нужно заметить
Примерно через пять месяцев после распространения Омикрона BA.2 ("дельтакрон") стал доминирующим вариантом во многих странах мира. Теперь вопрос в том, потребует ли Дельтакрон другого лечения.
Доктор Крис Смит выразил оптимизм в отношении того, что признаки выглядят хорошо. Что касается симптомов, ВОЗ не изменила своего руководства и выявила, что симптомы Дельтакрона очень похожи на симптомы Омикрона.
Симптомы, о которых следует помнить, — высокая температура, новый непрерывный кашель и потеря вкуса и обоняния. Между тем, наиболее распространенными симптомами Омикрона являются насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле. Если у человека положительный результат на Covid, ему предлагается, хотя и не требуется по закону, самоизолироваться, чтобы остановить распространение.
К счастью, было обнаружено, что третья доза вакцины достаточно усиливает защиту, чтобы защитить человека от смерти и серьезной болезни.
Ранее Медикфорум писал о причине прыщей.
Крис Смит
Здоровье
Британский консультант-вирусолог и преподаватель Кембриджского университета.
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