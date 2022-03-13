Сон: лучшая поза для защиты от болезней мозга и для продления жизни

«С наличием обструктивного апноэ во сне связан более высокий риск гипертонии, сердечных приступов, инсульта, диабета и многих других хронических заболеваний», - констатируют научные специалисты.

«нарушения сна, вызванные обструктивным апноэ, которое ведет к снижению уровня кислорода во время сна, способствуют более быстрому процессу биологического старения».

«Сон на спине ассоциируется с усилением храпа и обструктивным апноэ во сне. В таком положении ваша челюсть, язык и другие мягкие ткани устремляются к горлу – так возникает коллапс мягких тканей, сужающий дыхательные пути, затрудняющий дыхание и вызывающий сильный храп. Сон на боку является одним из лучших положений для спящего человека, он может предотвратить храп».