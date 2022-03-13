Сон: лучшая поза для защиты от болезней мозга и для продления жизни
Считается, что плохой сон и неправильные позы, в которых спит человек, увеличивают подверженность возрастным заболеваниям, включая инфаркт и болезнь Альцгеймера.
Исследователи из Медицинской школы Университета Миссури обнаружили, что не леченное обструктивное апноэ во сне, которым страдает человек, может ускорять процесс биологического старения организма.
«С наличием обструктивного апноэ во сне связан более высокий риск гипертонии, сердечных приступов, инсульта, диабета и многих других хронических заболеваний», - констатируют научные специалисты.
Ученых интересовало, какие факторы способствуют эпигенетическому ускорению возраста – явлению, которое ассоциируется с развитием хронических заболеваний и подверженностью ранней смертности. Специалисты изучали, может ли апноэ влиять на системное ускорение старения. Они пришли к выводу, что
«нарушения сна, вызванные обструктивным апноэ, которое ведет к снижению уровня кислорода во время сна, способствуют более быстрому процессу биологического старения».
Комментируя данное заключение, эксперт по сну Кира Притчард заявила, что сон в определенной позе может способствовать профилактике апноэ, тем самым увеличивая продолжительность жизни.
«Сон на спине ассоциируется с усилением храпа и обструктивным апноэ во сне. В таком положении ваша челюсть, язык и другие мягкие ткани устремляются к горлу – так возникает коллапс мягких тканей, сужающий дыхательные пути, затрудняющий дыхание и вызывающий сильный храп. Сон на боку является одним из лучших положений для спящего человека, он может предотвратить храп».
Также, говорит эксперт, сон на боку может помогать при ряде других проблем со здоровьем. В частности, он предотвращает подъем желудочной кислоты и удерживает содержимое желудка на месте лучше, чем сон на спине или животе – это защищает человека от развития кислотного рефлюкса.
Кроме того, в таком положении мозг лучше очищается от токсинов, что помогает предотвращать нейродегенеративные заболевания – например, болезнь Альцгеймера.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как следует спать днем, чтобы дневной сон не вредил здоровью.
Кира Притчард (Kiera Pritchard)
Здоровье
эксперт по вопросам гигиены сна, медицинский писатель
Оставить комментарий