Боль в мышцах — самый распространенный побочный эффект приема статинов
Статины — это тип лекарств, используемых для лечения высокого уровня холестерина. Они работают, уменьшая производство холестерина в печени. Как и другие лекарства, они могут вызывать побочные эффекты, некоторые из которых более серьезные, чем другие.
Лекарства — не единственный способ лечения высокого уровня холестерина. Часто наиболее эффективным методом является сочетание сбалансированного питания и регулярных физических упражнений. Национальная служба здравоохранения рекомендует заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю. Однако, если это не работает, можно использовать статины.
Поддержание контроля над уровнем холестерина имеет решающее значение для общего состояния здоровья.
Высокий уровень холестерина может увеличить риск ряда состояний, таких как:
- Заболевания сердца
- Стенокардия
- Сердечные приступы
- Инсульт
Пациенту могут быть назначены статины, если у него диагностирован высокий уровень холестерина или форма сердечно-сосудистого заболевания, или если его семейный анамнез предполагает, что он может развиться в будущем. Как и другие формы лекарств, статины могут вызывать некоторые побочные эффекты.
Это включает в себя мышечную боль. Эту проблему можно решить обратившись к лечащему врачу. Возможно потребуется смена препарата или корректировка дозировки. Также могут возникнуть другие побочные эффекты, такие как головные боли, головокружение, тошнота, чувство усталости или необычно слабости, диарея, расстройство желудка, проблемы со сном.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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