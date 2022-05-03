Два симптома Ковида, к которым следует отнестись «действительно серьезно» - профессор
Появление новых вариантов Covid является ярким напоминанием о том, что Великобритания все еще переживает пандемию. Вариант Omicron продолжает мутировать, и в Великобритании сообщается о двух новых подлиниях. В своем последнем видео профессор Тим Спектор, возглавляющий приложение ZOE Covid Study, представил последние новости о BA.4 и BA.5 — двух новых подвариантах Omicron.
Профессор:
«Но это лишь небольшая часть текущих уровней. На BA.2 приходится подавляющее большинство зарегистрированных случаев».BA.2 был первым подвариантом Omicron, пришедшим на смену своему предшественнику.
BA.4 и BA.5 могут не вызывать непосредственной озабоченности, но «мы следим за этим, потому что в Южной Африке, где впервые был обнаружен Omicron, наблюдается довольно быстрый рост BA.4 и BA.5», — предупредил профессор Спектор.
Между тем, профессор сказал, что потеря обоняния и шум в ушах — также известные как звон в ушах — являются симптомами, к которым нужно относиться «действительно серьезно», хотя первое было больше связано с предыдущими штаммами.
«Это предполагает, что затронута другая часть тела, что-то внутреннее, более близкое к мозгу».
Предупреждение поступило после того, как профессор Спектор и его команда провели опрос для оценки распространенности шума в ушах у людей, инфицированных Covid.
Несмотря на то, что это «то, о чем мы мало слышали. Оказывается, у 19 процентов или у каждого пятого из вас действительно были проблемы с ушами из-за Covid», — сказал он.
Участники сказали, что симптом «приходит и уходит и может быть от легкой до умеренной в течение недель или месяцев».
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Тим Спектор
Здоровье
Профессор, эпидемиолог и научный писатель из Великобритании, возглавляющий приложение ZOE Covid Study.
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