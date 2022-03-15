Диабет 2 типа: 7 относительно простых изменений, которые помогут избавиться инсулинорезистентности
Симптомы сахарного диабета 2 типа включают потребность в мочеиспускании, постоянное чувство жажды и сильную усталость. Многие люди страдают сахарным диабетом 2 типа, не осознавая этого, при этом нелеченные симптомы ухудшаются и наносят серьезный вред здоровью. Обратить вспять или избавиться от диагноза диабета 2 типа, если он сделан на ранней стадии, можно с помощью нескольких относительно простых изменений, о которых нужно знать.
Семь методов, которые помогут избавиться от диабета и инсулинорезистентности, включают:
- Избегайте рафинированных углеводов, таких как макароны и рис.
- Избегайте добавления сахара.
- Избегайте газировки.
- Ешьте больше здоровых жиров, таких как авокадо и орехи.
- Улучшите здоровье кишечника.
- Включите высококачественный белок в каждый прием пищи.
- Принимайте пищу за столом.
Здоровые жиры
В исследовании, проведенном Национальной библиотекой здравоохранения, миндаль сравнивали со сложными углеводами в программе снижения веса.
В исследовании приняли участие 65 взрослых с избыточным весом или ожирением и индексом массы тела от 27 до 55.
Исследование продолжалось в течение 24 недель, в ходе которого оценивались два различных воздействия макронутриентов на ожирение и параметры, связанные с метаболическим синдромом, во время снижения веса.
«Наши результаты показывают, что низкокалорийная диета, обогащенная миндалем (LCD), улучшает преобладание аномалий, связанных с метаболическим синдромом», — отмечают авторы. Оба диетических вмешательства были эффективны в снижении массы тела, помимо потери веса, наблюдаемой во время долгосрочных фармакологических вмешательств; тем не менее, в группе миндаль-LCD наблюдалось устойчивое и большее снижение веса в течение 24-недельного вмешательства».
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National Library of Health
Здоровье
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