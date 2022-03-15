Диабет 2 типа: 7 относительно простых изменений, которые помогут избавиться инсулинорезистентности

Избегайте рафинированных углеводов, таких как макароны и рис.

Избегайте добавления сахара.

Избегайте газировки.

Ешьте больше здоровых жиров, таких как авокадо и орехи.

Улучшите здоровье кишечника.

Включите высококачественный белок в каждый прием пищи.

Принимайте пищу за столом.

Здоровые жиры

«Наши результаты показывают, что низкокалорийная диета, обогащенная миндалем (LCD), улучшает преобладание аномалий, связанных с метаболическим синдромом», — отмечают авторы. Оба диетических вмешательства были эффективны в снижении массы тела, помимо потери веса, наблюдаемой во время долгосрочных фармакологических вмешательств; тем не менее, в группе миндаль-LCD наблюдалось устойчивое и большее снижение веса в течение 24-недельного вмешательства».