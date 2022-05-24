Невролог назвала признаки на руках и ногах, сигнализирующие о диабете

59 Фото: pexels.com
Невролог назвала признаки на руках и ногах, сигнализирующие о диабете

У некоторых людей симптомы диабета настолько легкие, что они остаются незамеченными. Врач-невролог Александра Алехина, специально для МедикФорум назвала ключевые симптомы, на которые важно обратить внимание.

"Они могут включать покалывание, боль или онемение в руках или ногах, что обычно указывает на диабет 2 типа. У людей с диабетом 1 типа симптомы могут быть очень внезапными, в то время как при диабете 2 типа они, как правило, проявляются более постепенно, а иногда вообще отсутствуют какие-либо признаки".

Другие распространенные симптомы диабета включают в себя:
  • Частое мочеиспускание
  • Чувство сильной жажды
  • Чувство сильного голода, даже если вы едите
  • Экстремальная усталость
  • Нечеткое зрение
  • Порезы/синяки, которые медленно заживают
«Раннее выявление и лечение диабета может снизить риск развития осложнений диабета».

Многие люди страдают диабетом 2 типа, не осознавая этого, поскольку симптомы не обязательно вызывают плохое самочувствие. На ранних стадиях диабета 2 типа запланированная потеря веса может обратить болезнь вспять.

Вы должны обратиться к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа или вы беспокоитесь, что у вас может быть более высокий риск заболеть диабетом 2 типа.
«Врач общей практики может диагностировать диабет. Вам понадобится анализ крови, который вам могут сделать в вашей поликлинике».

Ранее Медикфорум писал о фрукте, для оздоровления кишечника.
Теги : советы врачей, диабет второго типа, симптомы диабета