Невролог назвала признаки на руках и ногах, сигнализирующие о диабете

"Они могут включать покалывание, боль или онемение в руках или ногах, что обычно указывает на диабет 2 типа. У людей с диабетом 1 типа симптомы могут быть очень внезапными, в то время как при диабете 2 типа они, как правило, проявляются более постепенно, а иногда вообще отсутствуют какие-либо признаки".

Частое мочеиспускание

Чувство сильной жажды

Чувство сильного голода, даже если вы едите

Экстремальная усталость

Нечеткое зрение

Порезы/синяки, которые медленно заживают

«Раннее выявление и лечение диабета может снизить риск развития осложнений диабета».

«Врач общей практики может диагностировать диабет. Вам понадобится анализ крови, который вам могут сделать в вашей поликлинике».