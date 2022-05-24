Невролог назвала признаки на руках и ногах, сигнализирующие о диабете
У некоторых людей симптомы диабета настолько легкие, что они остаются незамеченными. Врач-невролог Александра Алехина, специально для МедикФорум назвала ключевые симптомы, на которые важно обратить внимание.
"Они могут включать покалывание, боль или онемение в руках или ногах, что обычно указывает на диабет 2 типа. У людей с диабетом 1 типа симптомы могут быть очень внезапными, в то время как при диабете 2 типа они, как правило, проявляются более постепенно, а иногда вообще отсутствуют какие-либо признаки".
Другие распространенные симптомы диабета включают в себя:
- Частое мочеиспускание
- Чувство сильной жажды
- Чувство сильного голода, даже если вы едите
- Экстремальная усталость
- Нечеткое зрение
- Порезы/синяки, которые медленно заживают
«Раннее выявление и лечение диабета может снизить риск развития осложнений диабета».
Многие люди страдают диабетом 2 типа, не осознавая этого, поскольку симптомы не обязательно вызывают плохое самочувствие. На ранних стадиях диабета 2 типа запланированная потеря веса может обратить болезнь вспять.
Вы должны обратиться к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа или вы беспокоитесь, что у вас может быть более высокий риск заболеть диабетом 2 типа.
«Врач общей практики может диагностировать диабет. Вам понадобится анализ крови, который вам могут сделать в вашей поликлинике».
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