Что помогает быстрее уснуть: ароматы, которые расслабляют и успокаивают
Трудности с засыпанием возникают из-за напряжения, телесного и умственного, но есть ароматы, которые помогают решить проблему.
Разнообразные запахи могут вызывать столь же разные психологические и физиологические реакции, включая способность расслабляться, успокаиваться, освобождаться от ненужного тонуса, вызванного стрессом. Благодаря этой способности некоторые ароматы могут быть очень полезными в борьбе с бессонницей, проблемным засыпанием. Вот несколько ароматов, которые вы можете использовать перед сном после нелегкого дня.
Лаванда. Обладает успокаивающим эффектом, снижает уровень стресса, помогает отстраняться от беспокойных мыслей перед сном. Считается, что лавандовый аромат эффективен для лечения тревожности – одной из причин, по которым людям трудно заснуть.
Жасмин. Обладает «богатым» сладким запахом, который часто используется специалистами по ароматерапии именно в расслабляющих целях. Помимо применения самого аромата, чтобы быстрее уснут, можно попробовать выпить немного чая с жасмином.
Роза. Запах роз снижает уровень стресса, а также благотворно влияет на функционирование мозга, улучшая его очищение от токсинов за ночь и способствуя пробуждению в хорошем настроении.
Лилия мира. Является одним из немногочисленных комнатных растений, которые можно держат в спальне, – оно улучшает качество воздуха, ухудшение которого часто становится источником проблем с бессонницей, а также способствует спокойному ночному сну.
Ладан. Будучи смолой, собираемой со ствола растения босвеллии, он обладает антибактериальным и антистрессовым действием. Легкий аромат ладана в спальне вечером способствует хорошему сну, так как помогает успокоить разум и глубоко дышать.
Ромашка. Растение обладает характерным травянистым ароматом, с которым связывают многие позитивные эффекты, улучшающие самочувствие и настроение. Чашка ромашкового чая перед сном или использование ромашки в качестве эфирного масла способствует расслаблению тела, успокоению нервов, ума.
Ваниль. Согласно исследованиям, ее аромат может стабилизировать частоту сердечных сокращений и снижать кровяное давление, что очень подходит тому, кто готовится ко сну и не хочет долго ворочаться в постели.
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