Длительное употребление обезболивающих может привести к повреждению почек - врач перечисляет симптомы

«Слишком частое их употребление может нанести серьезный вред почкам. Угроза еще выше у лиц с высоким риском, таких как пожилые люди, диабетики и пациенты с высоким кровяным давлением. У большинства пациентов наблюдается острое повышение уровня креатинина, известное как острое повреждение почек. Также может быть ухудшение уже существующей хронической болезни почек, что приводит к повышению уровня креатинина. Обезболивающие также могут вызывать повышение уровня калия в организме. Большинство пациентов остаются бессимптомными на ранних стадиях заболевания почек… Однако при запущенных формах ХБП могут наблюдаться одышка, рвота, потеря аппетита и отеки по всему телу».

Доктор Аггарвал сказал:Далее врач добавляет, что, по их мнению, профилактика лучше, чем лечение, поэтому рекомендуется разумное использование парацетамола. Что касается потребления парацетамола, то рекомендуется придерживаться дозы, указанной на упаковке лекарства.Случайный прием одной или двух дополнительных таблеток вряд ли нанесет вред, если вы не принимаете более восьми таблеток в течение 24 часов. Подождите не менее 24 часов, прежде чем принимать больше парацетамола. Как и все лекарства, парацетамол может вызывать побочные эффекты.Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.