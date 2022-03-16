Дельтакрон: «гибридный» вариант Omicron и Delta — признаки инфекции
По состоянию на среду, 16 марта, число людей с положительным результатом на Covid выросло более чем на 52 процента. К сожалению, за последнюю неделю количество госпитализированных пациентов снова увеличилось почти на 20 процентов. На данный момент число людей, умерших в течение 28 дней после положительного теста на Covid, незначительно уменьшилось на два процента.
Министр здравоохранения Саджид Джавид сказал, что «гибрид» Deltracon «не вызывает особого беспокойства».
Джавид сказал:
«Это не то, что вызывает у нас особую озабоченность в данный момент… Несмотря на то, что за последние несколько дней показатель несколько вырос, этого следовало ожидать, поскольку теперь мы открыты как страна, и в обществе больше социального смешения».
Симптомы Дельтакрона
Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании отслеживает Deltacron, но об этом варианте известно очень мало.
Чтобы помочь предотвратить распространение болезни, стоит оставаться дома, если вы столкнулись с любым из следующих симптомов ковида:
- Высокая температура
- Новый непрерывный кашель
- Потеря или изменение обоняния или вкуса.
- Насморк или заложенность носа
- Чувство усталости
- Головная боль
- Одышка или затрудненное дыхание
- Боли в мышцах или теле
- Больное горло
- Тошнота или рвота
- Диарея
«Самое важное, что мы все можем сделать лично, — это убедиться, что мы вакцинированы».
Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.
Саджид Джавид
Здоровье
Министр здравоохранения Великобритании.
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