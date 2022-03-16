Дельтакрон: «гибридный» вариант Omicron и Delta — признаки инфекции

«Это не то, что вызывает у нас особую озабоченность в данный момент… Несмотря на то, что за последние несколько дней показатель несколько вырос, этого следовало ожидать, поскольку теперь мы открыты как страна, и в обществе больше социального смешения».

Высокая температура

Новый непрерывный кашель

Потеря или изменение обоняния или вкуса.

Насморк или заложенность носа

Чувство усталости

Головная боль

Одышка или затрудненное дыхание

Боли в мышцах или теле

Больное горло

Тошнота или рвота

Диарея

«Самое важное, что мы все можем сделать лично, — это убедиться, что мы вакцинированы».