3 стратегии, которые не позволят болезням сердца укоротить вашу жизнь
Существуют «стратегии», которые можно использовать для минимизации риска развития ишемической болезни сердца, включая движение, диету и сон. Что тебе нужно сделать? По словам экспертов клиники Майо, «существует множество способов снизить риск сердечных заболеваний».
Одна из таких профилактических мер включает в себя движение тела не менее 30 минут каждый день.
Физическая активность помогает контролировать вес человека, непреднамеренно снижая риск других состояний, которые могут вызвать нагрузку на сердечную мышцу.
Имея здоровый индекс массы тела (ИМТ), вы можете свести к минимуму вероятность развития высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и диабета 2 типа. ИМТ 25 или выше считается «избыточным весом или ожирением», что указывает на то, что ваше здоровье выиграет от потери нескольких фунтов.
Каждый должен стремиться к «умеренным» физическим упражнениям не менее 150 минут в неделю, что означает учащение дыхания и ощущение тепла от тела. Отличным примером активности умеренной интенсивности является быстрая ходьба, при которой вы все еще можете говорить, но не сможете петь, двигая ногами.
Другие действия, которые учитываются, включают: садоводство, ведение домашнего хозяйства и подъем по лестнице.
«Вам не нужно усердно тренироваться, чтобы получить пользу, но вы можете увидеть большую пользу, увеличив интенсивность, продолжительность и частоту тренировок», — заявили в клинике Майо.
Еще одна стратегия, помогающая предотвратить развитие сердечных заболеваний, — придерживаться «полезной для сердца диеты». Такая диета может помочь защитить сердце, улучшить кровяное давление и уровень холестерина, а также снизить риск развития диабета.
Ингредиенты для здоровой сердечно-сосудистой системы:
- Овощи и фрукты
- Фасоль или другие бобовые
- Нежирное мясо и рыба
- Нежирные или обезжиренные молочные продукты
- Цельнозерновые
- Здоровые жиры, такие как оливковое масло
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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