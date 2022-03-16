3 стратегии, которые не позволят болезням сердца укоротить вашу жизнь

«Вам не нужно усердно тренироваться, чтобы получить пользу, но вы можете увидеть большую пользу, увеличив интенсивность, продолжительность и частоту тренировок», — заявили в клинике Майо.

Овощи и фрукты

Фасоль или другие бобовые

Нежирное мясо и рыба

Нежирные или обезжиренные молочные продукты

Цельнозерновые

Здоровые жиры, такие как оливковое масло