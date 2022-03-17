Семь из десяти пациентов, перенесших COVID, страдают проблемами с памятью и концентрацией
Согласно новому исследованию Кембриджского университета, семь из десяти пациентов с длительным течением COVID испытывают проблемы с концентрацией внимания и памятью спустя месяцы после постановки диагноза. Причем многие из них показывают худшие результаты, чем их сверстники, в когнитивных тестах.
В исследовании 181 пациента с длительным течением COVID 78 % сообщили о трудностях с концентрацией внимания, 69 % о тумане в голове, 68 % о забывчивости и 60 % о проблемах с поиском правильного слова при разговоре. Эти симптомы, о которых сообщали сами пациенты, отражались в значительно более низкой способности запоминать слова и изображения в когнитивных тестах.
Участники выполняли несколько заданий, чтобы оценить их память и способность принимать решения. К ним относятся запоминание слов в списке и того, какие два изображения появляются вместе. Результаты выявили постоянную картину продолжающихся проблем с памятью у тех, кто перенес инфекцию COVID-19. Проблемы были более выражены у людей, чье течение болезни было более тяжелым.
Чтобы понять причину когнитивных проблем, ученые исследовали другие симптомы, которые могут быть связаны с ними. Они обнаружили, что люди, у которых при старте инфекции была усталость и неврологические симптомы, чаще сталкиваются с когнитивными сложностями в дальнейшем. Они также обнаружили, что те, кто все еще испытывал неврологические симптомы, особенно плохо справлялись с когнитивными тестами.
Доктор Музаффер Касер с факультета психиатрии в Кембриджском университете подчеркивает, что эти данные доказывают, что когнитивные проблемы после COVID не всегда связаны с тревожностью или депрессией.
Ранее ученые объяснили, люди с какой группой крови чаще сталкиваются с тяжелым течением COVID-19.
Музаффер Касер
Здоровье
Доктор факультета психиатрии в Кембриджском университете
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