Хороший ночной сон делает психику устойчивее
Эксперт по сну доктор Джо Бауэр из Университета Восточной Англии сообщила, что хороший ночной сон помогает управлять чувствами, делая психику устойчивее. Она исследовала связь между сном, настроением и психическим здоровьем, изучая, как различные аспекты сна могут влиять на эмоциональные реакции.
В ее исследовании изучалось, как сильно нарушенный сон изменяет эмоции в экстремальных условиях, например, в космосе или в полярных регионах. Она также изучала характер сна и настроение людей во время изоляции, то, как подростки учатся контролировать свои эмоции, связь между температурой тела, менструальным циклом и сном.
«Сон и психическое здоровье имеют устоявшуюся взаимосвязь. Проблемы со сном могут возникать раньше, чем проблемы с психическим здоровьем, но сон влияет на реакцию на эмоциональные ситуации и помогает управлять психическим здоровьем», — отмечает Бауэр.
Доктор Бауэр дала несколько советов, которые помогут улучшить сон.
- Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Это помогает биологическим часам войти в режим.
- Биологические часы сильно зависят от света. Поэтому днем важно проводить много времени при естественном свете, а вечером избегать синего (свет от электронных устройств). Он минимизирует выработку мелатонина, гормона, который важен для качественного сна.
- Избегайте алкоголя, кофеина и никотина. Кофеин и никотин являются стимуляторами, которые мешают засыпать. Алкоголь меняет естественную структуру сна.
- Расслабьтесь перед сном. В спальне должно быть прохладно, тихо и темно. Перед сном можно попробовать техники релаксации или осознанности, которые помогут улучшить сон.
Джо Бауэр
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Эксперт по сну, доктор
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