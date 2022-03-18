Хороший ночной сон делает психику устойчивее

«Сон и психическое здоровье имеют устоявшуюся взаимосвязь. Проблемы со сном могут возникать раньше, чем проблемы с психическим здоровьем, но сон влияет на реакцию на эмоциональные ситуации и помогает управлять психическим здоровьем», — отмечает Бауэр.

Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Это помогает биологическим часам войти в режим.

Биологические часы сильно зависят от света. Поэтому днем важно проводить много времени при естественном свете, а вечером избегать синего (свет от электронных устройств). Он минимизирует выработку мелатонина, гормона, который важен для качественного сна.

Избегайте алкоголя, кофеина и никотина. Кофеин и никотин являются стимуляторами, которые мешают засыпать. Алкоголь меняет естественную структуру сна.

Расслабьтесь перед сном. В спальне должно быть прохладно, тихо и темно. Перед сном можно попробовать техники релаксации или осознанности, которые помогут улучшить сон.