Ночное мочеиспускание: эксперт предупреждает о вреде привычки терпеть
При возникшем ночном позыве к мочеиспусканию многие люди предпочитают перетерпеть, однако это «может привести к серьезным проблемам со здоровьем», предупреждают эксперты.
Если вы часто просыпаетесь ночью, чтобы помочиться, – это никтурия. Данная проблема нередко становится актуальной с возрастом. Пожилые люди могут вставать дважды за ночь. Более частые посещения туалета требуют посещения врача – такой совет дает эксперт по интимному здоровью Стефани Тейлор.
«Если вам нужно ночью помочиться, лучше сделать это: есть несколько причин, по которым вы не должны терпеть», - заметила специалист в интервью.
По словам специалиста, мочевой пузырь начинает посылать сигналы в мозг, заполняясь примерно на четверть. Таким образом, проснувшись ночью, действительно можно потерпеть, пока пузырь не «успокоится», поскольку резервы для накопления жидкости еще остаются. Однако, подчеркивает Тейлор, постоянная привычка сдерживаться может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
«Это ведет к тому, что копятся вредные бактерии, которые могут вызвать инфекцию мочевыводящих путей. Если ее не лечить, инфекция может распространиться, вызвав опасный для жизни сепсис», - предупреждает эксперт.
Кроме того, подобная привычка может вредить тазовому дну, способствовать появлению такой проблемы, как недержание мочи. По словам Тейлор, слишком частое сдерживание позывов к мочеиспусканию может привести к тому, что мышцы мочевого пузыря потеряют способность сокращаться, когда это нужно.
Для профилактики ночного мочеиспускания эксперт советует пить меньше напитков, содержащих кофеин (чай, в том числе зеленый, кофе, горячий шоколад, кола). Также важно иметь здоровый вес. Лишний жир, особенно в области живота, оказывает давление на мочевой пузырь: это означает, что человек с большей вероятностью будет просыпаться ночью, чтобы помочиться.
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Стефани Тейлор (Stephanie Taylor)
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эксперт по интимному здоровью
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