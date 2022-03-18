Ночное мочеиспускание: эксперт предупреждает о вреде привычки терпеть

«Если вам нужно ночью помочиться, лучше сделать это: есть несколько причин, по которым вы не должны терпеть», - заметила специалист в интервью.

«Это ведет к тому, что копятся вредные бактерии, которые могут вызвать инфекцию мочевыводящих путей. Если ее не лечить, инфекция может распространиться, вызвав опасный для жизни сепсис», - предупреждает эксперт.