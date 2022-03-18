Деменция: сигнал при разговоре, который может быть признаком начинающегося слабоумия



К другим симптомам деменции относятся:



• Потеря памяти

• Трудности с концентрацией внимания

• Обнаружение способности выполнять привычные повседневные задачи

• Непонимание времени и места

• Изменения настроения



NHS отмечает:

«Эти симптомы часто бывают легкими и могут только ухудшаться очень постепенно».

«Девять из десяти должны думать, что будет новое лекарство или метод лечения, чтобы замедлить или облегчить деменцию, но только если у нас будет это финансирование».