Деменция: сигнал при разговоре, который может быть признаком начинающегося слабоумия
За последние десятилетия мир изменил свой подход к деменции. В прошлом это рассматривалось как неизбежная часть старения; по мере того, как тело отказывалось, ум тоже. Однако это изменилось. С тех пор было обнаружено, что деменция не неизбежна, а является болезнью, и, следовательно, потенциально поддается лечению.
Пока еще мало эффективных методов лечения, которые могут сдерживать последствия заболеваний. Деменция имеет ряд симптомов, которые проявляются на ранней стадии. Эти симптомы могут повлиять на социальные взаимодействия.
Например, кто-то может изо всех сил пытаться следить за разговором или подобрать правильное слово, говорит, NHS.
К другим симптомам деменции относятся:
• Потеря памяти
• Трудности с концентрацией внимания
• Обнаружение способности выполнять привычные повседневные задачи
• Непонимание времени и места
• Изменения настроения
NHS отмечает:
«Эти симптомы часто бывают легкими и могут только ухудшаться очень постепенно».
В последние годы наблюдается устойчивый рост финансирования исследований деменции для новых методов лечения, как профилактических, так и реактивных.
«Девять из десяти должны думать, что будет новое лекарство или метод лечения, чтобы замедлить или облегчить деменцию, но только если у нас будет это финансирование».
Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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