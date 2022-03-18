Дефицит B12: парестезии в руках и ногах наблюдается у 50% людей с низким уровнем B12

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Дефицит B12: парестезии в руках и ногах наблюдается у 50% людей с низким уровнем B12

Витамин B12 обеспечивает организм топливом, помогая формировать эритроциты, синтез ДНК и поддерживая функцию нервных клеток. Естественно, нехватка витамина может нанести удар молотом по телу. Существует ряд нейропсихиатрических симптомов, которые могут сопровождать дефицит B12.

Нейропсихиатрия описывает психические или поведенческие расстройства, возникающие у пациентов с неврологическими заболеваниями.

Недостаток витамина B12 может вызвать неврологические проблемы, которые влияют на вашу нервную систему.

Частота нейропсихиатрических симптомов среди людей с дефицитом витамина B12 составляет от 4 до 50 процентов. Специалисты объясняют, что одним из основных тревожных сигналов является покалывание, также известное как парестезия - ощущение покалывания, покалывания или онемения кожи.

Это онемение или чувство жжения чаще всего возникают в конечностях, таких как руки, ноги или ступни, но могут возникать и во всем теле.

К другим нейропсихиатрическим симптомам относятся:
  • Потеря памяти
  • Бред
  • слабоумие
  • Депрессия
  • Мания
  • Галлюцинации
  • Изменение личности
  • Ненормальное поведение

Как ответить?


Согласно NHS, вам следует обратиться к врачу общей практики, если вы испытываете симптомы дефицита витамина B12.

«Эти состояния часто можно диагностировать на основании ваших симптомов и результатов анализа крови».

Как пояснил орган здравоохранения, важно как можно скорее диагностировать и лечить дефицит витамина B12.
«Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные этим заболеванием, могут быть необратимыми, если их не лечить».

Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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