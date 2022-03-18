Дефицит B12: парестезии в руках и ногах наблюдается у 50% людей с низким уровнем B12
Витамин B12 обеспечивает организм топливом, помогая формировать эритроциты, синтез ДНК и поддерживая функцию нервных клеток. Естественно, нехватка витамина может нанести удар молотом по телу. Существует ряд нейропсихиатрических симптомов, которые могут сопровождать дефицит B12.
Нейропсихиатрия описывает психические или поведенческие расстройства, возникающие у пациентов с неврологическими заболеваниями.
Недостаток витамина B12 может вызвать неврологические проблемы, которые влияют на вашу нервную систему.
Частота нейропсихиатрических симптомов среди людей с дефицитом витамина B12 составляет от 4 до 50 процентов. Специалисты объясняют, что одним из основных тревожных сигналов является покалывание, также известное как парестезия - ощущение покалывания, покалывания или онемения кожи.
Это онемение или чувство жжения чаще всего возникают в конечностях, таких как руки, ноги или ступни, но могут возникать и во всем теле.
К другим нейропсихиатрическим симптомам относятся:
- Потеря памяти
- Бред
- слабоумие
- Депрессия
- Мания
- Галлюцинации
- Изменение личности
- Ненормальное поведение
Как ответить?
Согласно NHS, вам следует обратиться к врачу общей практики, если вы испытываете симптомы дефицита витамина B12.
«Эти состояния часто можно диагностировать на основании ваших симптомов и результатов анализа крови».
Как пояснил орган здравоохранения, важно как можно скорее диагностировать и лечить дефицит витамина B12.
«Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные этим заболеванием, могут быть необратимыми, если их не лечить».
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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