Дефицит B12: парестезии в руках и ногах наблюдается у 50% людей с низким уровнем B12





Недостаток витамина B12 может вызвать неврологические проблемы, которые влияют на вашу нервную систему.

Потеря памяти

Бред

слабоумие

Депрессия

Мания

Галлюцинации

Изменение личности

Ненормальное поведение

Как ответить?

«Эти состояния часто можно диагностировать на основании ваших симптомов и результатов анализа крови».

«Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные этим заболеванием, могут быть необратимыми, если их не лечить».