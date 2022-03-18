«Наши результаты не только показывают, что чрезмерный дневной сон может сигнализировать о повышенном риске развития деменции, вызванной болезнью Альцгеймера, но более быстрое увеличение дневного сна может быть признаком ... прогрессирования заболевания. Наше исследование требует более пристального внимания к 24-часовому режиму сна… для мониторинга состояния здоровья пожилых людей».

Исследователи говорят, что это «порочный круг», потому что, хотя чрезмерный сон в дневное время повышает риск развития болезни Альцгеймера и слабоумия, оба состояния заставляют людей спать больше. В исследовании, проведенном в США, приняли участие 1401 пожилой человек в возрасте до 14 лет. Выяснилось, что у тех, кто спал больше часа в день, риск развития болезни Альцгеймера был на 40% выше, чем у тех, кто спал меньше.У людей, которые спали хотя бы раз в день, риск развития болезни был на 40% выше, чем у тех, кто не спал ежедневно. Также было обнаружено, что по мере прогрессирования заболевания продолжительность и частота дневного сна увеличивались.Автор исследования, доктор Пэн Ли, сказал:Ранее Медикфорум писал о признаках онкологи