Дефицит витамина B12: «странное ощущение», которое может быть тревожным признаком
Витамин B12 является важным питательным веществом, которое, наряду с сохранением здоровья вашей крови и нервных клеток, также помогает вырабатывать ДНК. Однако, когда люди не получают достаточного количества этого питательного вещества, у них может развиться так называемая «дефицитная анемия».
Есть много симптомов дефицитной анемии, влияющих на все, от уровня энергии до рта. Однако, по словам экспертов из Harvard Health, один симптом, о котором люди могут не знать, описывается как «странное ощущение». Основываясь на тематическом исследовании, Harvard Health объясняет, как недостаток витамина B12 в крови может привести к «онемению и покалываниям в руках».
Пожилой мужчина, на котором основано тематическое исследование, также испытывал «проблемы при ходьбе, испытывал сильную боль в суставах, начал желтеть и постепенно задыхался».
Причиной был недостаток витамина B12 в его кровотоке, согласно отчету о клиническом случае из Массачусетской больницы общего профиля.
Это необычное ощущение подтверждается Национальной службой здравоохранения, которая перечисляет «булавки и иглы» или «парестезии» в своем списке симптомов дефицитной анемии. Причина, по которой это происходит, связана с важной ролью витамина B12 в поддержании здоровья нервной системы. Отсутствие витамина B12 может «вызывать у людей проблемы с нервной проводимостью или повреждением нервов».
«В нервной системе витамин B12 помогает производить вещество, называемое миелином. Миелин — это защитное покрытие, защищающее нервы и помогающее им передавать ощущения. Люди с дефицитом витамина B12 могут не производить достаточного количества миелина для покрытия своих нервов. Без этого покрытия нервы могут быть повреждены. Проблемы чаще возникают в нервах рук и ног, которые называются периферическими нервами. Повреждение периферических нервов может привести к покалыванию в этих частях тела».
Ранее Медикфорум писал о тревожных симптомах онкологии.
Массачусетская больница общего профиля (Massachusetts General Hospital)
Здоровье
Одна из крупнейших клинических больниц в США, расположенная в городе Бостон, штат Массачусетс. Является самой большой университетской клиникой Гарвардской медицинской школы и одной из старейших клиник Америки.
Оставить комментарий