Дефицит витамина B12: «странное ощущение», которое может быть тревожным признаком

«В нервной системе витамин B12 помогает производить вещество, называемое миелином. Миелин — это защитное покрытие, защищающее нервы и помогающее им передавать ощущения. Люди с дефицитом витамина B12 могут не производить достаточного количества миелина для покрытия своих нервов. Без этого покрытия нервы могут быть повреждены. Проблемы чаще возникают в нервах рук и ног, которые называются периферическими нервами. Повреждение периферических нервов может привести к покалыванию в этих частях тела».

Есть много симптомов дефицитной анемии, влияющих на все, от уровня энергии до рта. Однако, по словам экспертов из Harvard Health, один симптом, о котором люди могут не знать, описывается как «странное ощущение». Основываясь на тематическом исследовании, Harvard Health объясняет, как недостаток витамина B12 в крови может привести к «онемению и покалываниям в руках».Пожилой мужчина, на котором основано тематическое исследование, также испытывал «проблемы при ходьбе, испытывал сильную боль в суставах, начал желтеть и постепенно задыхался».Причиной был недостаток витамина B12 в его кровотоке, согласно отчету о клиническом случае из Массачусетской больницы общего профиля.Это необычное ощущение подтверждается Национальной службой здравоохранения, которая перечисляет «булавки и иглы» или «парестезии» в своем списке симптомов дефицитной анемии. Причина, по которой это происходит, связана с важной ролью витамина B12 в поддержании здоровья нервной системы. Отсутствие витамина B12 может «вызывать у людей проблемы с нервной проводимостью или повреждением нервов».Ранее Медикфорум писал о тревожных симптомах онкологии.